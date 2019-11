Incidente in via Reginaldo Giuliani: motociclista in ospedale

Nella mattinata altri sinistri in via Pistoiese, via Foggini e via Pisana con risentimenti sulla circolazione

Uno scontro auto-scooter e il centauro portato in ospedale in codice rosso. Si tratta dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8 in via Reginaldo Giuliani.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Muncipale un’auto in transito verso via Sestese avrebbe svoltato a sinistra all’altezza di via dello Statuto scontrandosi con uno scooter che stava sopraggiungendo in via Reginaldo Giuliani in direzione di piazza Dalmazia. Il conducente della due ruote è stato portato in ospedale in codice rosso ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Per le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei detriti dalla carreggiata si sono registrati risentimenti di viabilità fino alle 10. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta sul posto con tre pattuglie.

Più o meno alla stessa ora si è verificato un altro incidente in via Pistoiese: si tratta di un tamponamento tra tre auto senza danni alle persone ma con un veicolo fermo sulla direttrice in ingresso città che ha causato ripercussioni per una quarantina di minuti. Era invece accaduto alle 7.20 circa l’incidente all’altezza della rotatoria di via Foggini. Il sinistro, senza danni alle persone, ha però avuto un rilevante impatto sulla viabilità sulla direttrice di ingresso in città viale Etruria-viale Talenti. La circolazione è tornata regolare intorno alle 8.40. Problemi di viabilità anche sulla direttrice di via Pisana per un incidente avvenuto intorno alle 8.10 poco prima di piazza Pier Vettori.