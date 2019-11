Incidente in San Jacopino: traffico bloccato nella notte

ph A. Rella

Un'auto e un autobus della linea 23 Ataf sono entrati in collisione nella piazza provocando disagi alla circolazione, piuttosto intensa, del venerdì notte

FOTOGRAFIE. Incidente in piazza San Jacopino poco fa, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre: un'auto, una Toyota bianca e un autobus della linea 23 Ataf sono entrati in collisione.

Dalle prime informazioni pare che non ci siano feriti ma il traffico nella zona, piuttosto intenso dato che si tratta del venerdì notte, è bloccato in attesa che arrivino il carroattrezzi e la Polizia municipale per i rilievi del caso.