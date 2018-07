Incendio a Monte Morello, brucia un oliveto

Intorno alle 15.00 un incendio di sterpaglie e olivi ha bruciato circa 2000 metri quadrati di vegetazione

Primo incendio della stagione sulle pendici di Monte Morello. Intorno alle 15.00 un incendio di sterpaglie e olivi ha bruciato circa 2000 metri quadrati di vegetazione. Da accertare le cause dell'evento.



Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Calenzano con in supporto una squadra della sezione Sesto Fiorentino della Racchetta. Le operazioni di bonifica proseguiranno per tutto il pomeriggio fino alla messa in sicurezza della zona.



E' in vigore il divieto assoluto di accensione fuochi fino al 31 agosto salvo proroghe dovute a eventuali assenze di piogge.