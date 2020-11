Il Thanksgiving Day dell'Hard Rock International

Dal 26 al 29 novembre è disponibile il menu dedicato alla Festa del Ringraziamento

Hard Rock Cafe® Firenze, anche se chiuso al pubblico a causa delle restrizioni sanitarie vigenti, continua a servire le specialità della cucina americana per i fiorentini e lo fa portandole direttamente a casa tua. Come ogni anno Hard Rock Cafe Firenze festeggia la ricorrenza nordamericana del Thanksgiving Day proponendo uno speciale menu che ricalca la tradizione da gustare in famiglia che vede l’immancabile petto di tacchino arrosto cucinato lentamente accompagnato da fresche verdure grigliate oltre al classico ripieno, cremoso pure’ di patate dolci, salsa di mirtilli rossi e tradizionale salsa gravy; come dessert la cremosa NY-style cheesecake, guarnita con salsa alle fragole.

Dal 26 al 29 novembre, dalle 11 alle 22 con orario continuato, sarà possibile ordinare da casa il menu del Giorno del Ringraziamento attraverso il servizio di Delivery oppure venendo a ritirare direttamente al Cafe. Per ulteriori informazioni o per ordinare la versione da asporto: Tel. 055 277841 oppure florence_social@hardrock.com