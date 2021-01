Il Surf in Versilia anche d'inverno

Nonostante il freddo polare la passione passione ridona armonia tra sport e natura

Testi e foto di Matteo Moriconi

Nonostante le temperature rigide tipiche di questo periodo, il mare mosso di questi giorni ha le condizioni perfette per i Surfisti.

Il surf è una disciplina che con gli anni su tutta la costa Versiliese è cresciuta sempre più, anche diversi ragazzi della zona partecipano ad eventi del panorama Italiano e mondiale della disciplina, con ottimi risultati e vittorie. Di recente si segnalano ottimi risultati come quelli di due giovanissimi Viareggini, Samuel Manfredi e Brando Giovannoni che sono diventati rispettivamente campioni italiani under 14 e under 16.

La nostra zona in particolare ha alcuni punti di ritrovo (spot in termine tecnico), dove i surfisti amano recarsi, partendo da Sud iniziamo con nominare la zona del Molo di Viareggio, si passa poi al pontile di Lido di Camaiore (dove sono state scattate queste foto), proseguendo poi verso nord i i punti di ritrovo sono il pontile di Marina di Pietrasanta e per finire ma non per importanza il pontile di Forte dei Marmi.

Numerose sono anche le scuole di Surf che sono nate con il crescere di questa disciplina, una disciplina che si pratica tutto l'anno in estate e per i più temerari anche d'inverno. Non rimane quindi che: aspettare quindi la prossima mareggiata e godersi qualche acrobazia, curva e salto o perché no, iniziare a praticare questa stupenda disciplina che racchiude passione, sport e natura.