Il ristorante si infiamma con l'arrivo di Malena la Pugliese

E' successo alla Furba di Poggio a Caiano

Ha fatto il suo ingresso nel ristorante come una cliente qualsiasi, insieme al suo manager, ma ben presto gli altri clienti si sono accorti che si trattava della bella e disinibita Malena La Pugliese, e in men che non si dica è stata circondata da fans per il classico selfie, che ha concesso con simpatia ed ironia, parlando dell’Isola dei famosi, di tv e dell’ottima cucina che ha gustato al Ristorante di Silvia Piccolantonio, che nella foto vediamo insieme a Malena e al fratello Luca. Ristorante che oramai è diventato meta dei vip che si trovano a circolare in zona.