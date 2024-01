Il progetto” Gusto Visivo” nasce nel 2016 da un’idea della curatrice Nicol Ferrari, si tratta di un calendario di mostre, in via dei Conti 8r a Firenze, a ridosso delle Cappelle Medicee.

Da marzo 2023 curatrice del progetto è Loredana Barillaro - già responsabile di SMALL ZINE magazine online di arte contemporanea. La prima mostra da lei curata a Konnubio si è tenuta da aprile a luglio con i lavori della giovane artista Ines Mori, e a seguire ha esposto l’artista ferrarese Lorella Rizzatti. Attualmente è in corso, fino al 12 febbraio, la personale dell’artista Roberto Masullo dal titolo “Tra mito e contemporaneità. Calma e dragunara” incentrata sul tema mitologico della dragunara, così caro alla Sicilia, terra natìa dell’artista.

La prossima esposizione sarà la personale di Mauricio Meza Rojas, un artista la cui ricerca si concentra su una mirabile e moderna pittura figurativa.

“Konnubio è una location capace di accogliere stili e tematiche differenti -ha dichiarato Loredana Barillaro -. connotandosi per un design dai toni del verde, dell’ocra e del legno, una sorta di “giardino” in cui di giorno è la luce naturale a filtrare dalla grande vetrata del soffitto - che conferisce allo spazio sottostante un fare arioso - a cui si accompagna, nelle ore serali, il calore e l’effetto soffuso dell’illuminazione artificiale.

Gusto Visivo mira ad essere uno strumento di scoperta di talenti ed è certamente un modo per fornire opportunità agli artisti, un volano per il loro percorso futuro, confermandosi però tappa importante nel curriculum espositivo di ciascun artista; permette inoltre di condurre le persone all’arte, per creare connessioni, incontri e perché no!, stimolare ad intraprendere un percorso collezionistico, essendo i lavori che vengono esposti tutti in vendita. Agli artisti viene messo a disposizione non solo uno spazio dal design particolare ma un vero e proprio progetto curatoriale qualitativamente accurato, atto a supportare ogni fase della mostra.

Sono sempre di più gli artisti che si avvicinano a Gusto Visivo il quale, oltre a connotarsi specificatamente per la relazione “arte-luoghi del cibo” si inserisce nel più ampio contesto della presenza di opere d’arte nei luoghi di lavoro e quindi dei benefici che ne derivano dal punto di vista psico-fisico sia per i clienti sia per coloro che vi operano quotidianamente”.

Per info:

Konnubio, Via dei Conti 8r, Firenze

l.barillaro@smallzine.it – info@konnubio.it

Media partner SMALL ZINE Magazine online di arte contemporanea

Orari: la mostra sarà fruibile nell’orario di apertura del locale: dal lunedì alla domenica dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 19:00 alle 23:00, sabato e domenica dalle 13:00 alle 15:00, trattandosi dell'orario di servizio del ristorante, la visita avverrà in modo da non interferire con il lavoro dello staff e nel rispetto dei clienti.

Dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 18:30 il ristorante sarà chiuso al pubblico, è consigliabile scrivere o telefonare prima al 3393000574.