Il 17 e 18 ottobre torna Floralia per Santo Spirito

Nel Chiostro giardinaggio tra creatività e cultura, mostra-mercato a favore della Onlus Amici della basilica

Il 17 e 18 ottobre torna la mostra mercato di giardinaggio Floralia per Santo Spirito – Giardinaggio fra Creatività e Cultura, organizzata dall’Associazione Amici di Santo Spirito con il patrocinio del Comune di Firenze. L’evento, che si svolgerà nel Chiostro, ha come scopo quello di raccogliere fondi per il servizio di vigilanza all’interno della Chiesa (ricordiamo che, per volontà della Comunità Agostiniana, l’accesso alla Basilica è gratuito).

La mostra mercato conta espositori che proporranno articoli di artigianato, gioielli, pantaloni, acquerelli, terrecotte, arredamento, stoffe, borse, oggetti di design, occhiali, conserve, zafferano, curiosità, ecc. Un nutrito gruppo di eccellenti Vivaisti e Orticoltori daranno un tocco allegro e colorato a questa piccola fiera tutta speciale.Numerosi i laboratori e le dimostrazioni dal vivo. Inoltre, sia sabato che domenica sarà possibile effettuare delle visite guidate al Complesso di Santo Spirito con una guida turistica.