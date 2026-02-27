I 100 anni di Caramelle Fallani, una dolce storia toscana

EMPOLI - Un posto d’onore per l’azienda dolciaria artigiana nata il 20 febbraio del 1926 a Firenze da Lorenzo Fallani e da molti anni con sede a Empoli, nella zona industriale del Terrafino: la Fallani Caramelle celebra la sua storia lunga un secolo. Dall’America agli Emirati Arabi, le caramelle Fallani vengono mangiate in tutto il mondo!

Una grande azienda che ha trovato spazio diventando uno dei marchi distintivi di Empoli. Il sindaco di Empoli accompagnato dall’assessore alle Attività Produttive, questa mattina (venerdì 27 febbraio 2026) sono andati in azienda per consegnare a Irene Fallani – pronipote del fondatore Lorenzo Fallani - a nome della cittadinanza, una targa di merito. Poche parole incise per sottolineare una storia che ha “reso dolce la vita di generazioni di empolesi tra produzioni storiche e creazioni innovative”.

Parole di gratitudine e di orgoglio dal sindaco perché Fallani è tradizione e innovazione, è cura e attenzione nella sua lavorazione ancora fatta a mano. È passione. Perché Fallani è un fiore all’occhiello ed un pregio della città di Empoli. E quella caramella all’orzo sarà protagonista ancora per tantissimi anni.

Anche l’assessore alle Attività Produttive si è congratulato per questo importantissimo traguardo. Quel gusto dolciario che riesce a portare gioia a tutte e tutti, grandi e piccoli che si è scontrato anche con la guerra ma che grazie a persone tenaci, coraggiose che avevano una visione, sono andati avanti e oggi il nome Fallani è portato in alto dalla quarta generazione.

Presente in azienda anche il sindaco del Comune di Vinci.

Irene Fallani nel ringraziare l’amministrazione comunale ha affermato: “Il nostro segreto è quello di andare avanti, di non fermarsi ma di mantenere e conservare sempre la tradizione anche se ci rinnoviamo. La caramella Fallani è semplice, delicata, fatta di pochi ingredienti genuini. Accompagna da un secolo intere generazioni di famiglie ed è apprezzata oggi come allora. Il mio bisnonno prese spunto dai frati e quindi dalle farmacie fiorentine, però iniziò a produrre le sue prime caramelle sulla cucina a legna di dove abitavano, a Ugnano. Produciamo 1500 tonnellate di caramelle al giorno, dando lavoro a 20 persone e abbiamo anche nuovi progetti per il futuro. La nostra filosofia vincente è quella di restare sempre legati alle nostre origini e alla tradizione”.

UNA STORIA MERAVIGLIOSA - Fallani Caramelle è stata fondata nel 1926, quando cominciarono a produrre i duri di menta fatti con zucchero cotto, lavorato e tirato in modo da diventare spugnoso e soffice a forma di bastoncino o di torciglione, al sapore della menta, dell’arancio o della fragola fino alle caramelle all’orzo, che allora si facevano quasi unicamente nel retro delle Farmacie Fiorentine. Arrivata oggi ad essere gestita dalla quarta generazione della famiglia, con la figlia di Paolo Fallani, Irene, e suo marito Matteo Gigli, l’azienda continua a produrre con la stessa passione. Nel moderno stabilimento di Empoli oltre alle caramelle all’orzo si producono molte altre caramelle, seguendo sempre rigorosamente la solita buona e nota tradizione artigianale, utilizzando ingredienti accuratamente selezionati e pregiati, lavorando a fuoco diretto come vuole la miglior tradizione e confezionando con la massima cura.