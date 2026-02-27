Humanitas Scandicci: progetto per un nuovo mezzo

Una nuova sinergia tra solidarietà e tessuto produttivo locale prende il via oggi presso la sede di via Bessi. L’Humanitas Scandicci, storica realtà al servizio dei cittadini dal 1897, ha presentato ufficialmente il progetto “Muoversi & non Solo” in collaborazione con Eventi Sociali.

L’iniziativa nasce per rispondere a un bisogno concreto: far fronte alla crescente richiesta di servizi socio-sanitari sul territorio. Nel solo 2025, l’associazione ha effettuato oltre 150 servizi al giorno, per un totale annuo di 30.241 interventi a favore della popolazione di Scandicci, Lastra a Signa e delle aree limitrofe.

Il cuore del progetto è l’acquisto di un nuovo Fiat Ducato a 9 posti, dotato di pedana di sollevamento. Questo veicolo è destinato a sostituire un mezzo che ha già percorso oltre 300.000 km e diventerà fondamentale per:• Accompagnare persone con fragilità verso i poli ospedalieri di Careggi, Meyer, Torregalli ed Empoli.• Garantire il trasporto di anziani e ragazzi con disabilità presso i centri di riabilitazione.• Assicurare la continuità dei servizi grazie alla copertura totale dei costi di manutenzione, bollo e assicurazione per i prossimi 5 anni.

“Le richieste dalla popolazione aumentano sempre di più,” ha dichiarato la Presidente Delia Comeni. “Questo mezzo è una soluzione essenziale per le nostre attività giornaliere. Il mio augurio è che il tessuto produttivo risponda con favore, come già accaduto in passato. Aiutateci ad aiutare”.Un’opportunità per le imprese:Il progetto offre a 40 attività del territorio (commercianti, artigiani e imprenditori) la possibilità di sostenere l’iniziativa attraverso una pubblicità itinerante ed etica applicata sulla carrozzeria del mezzo. Come sottolineato da Laura Sbrighi, Responsabile di Eventi Sociali, le aziende partecipanti potranno beneficiare di un importante vantaggio fiscale, legando il proprio marchio a un’azione di alto valore sociale che sarà visibile sulle strade della Toscana per i prossimi cinque anni. Grazie all’operosità dei 731 volontari dell’Humanitas, Scandicci continua a dimostrare che la solidarietà è il motore che muove la comunità.

