Hotel Brunelleschi Readers’ Choice Awards 2025

L’Hotel Brunelleschi di Firenze ha conquistato il primo posto nella prestigiosa classifica dei Readers’ Choice Awards 2025 di Condé Nast Traveler, uno dei riconoscimenti internazionali più ambiti nel mondo dell’ospitalità di lusso.

Essere nominato “No.1 Hotel in Florence” rappresenta un traguardo di assoluto rilievo per la struttura, simbolo di eleganza e accoglienza nel cuore del centro storico, a pochi passi dal Duomo. Il riconoscimento conferma la reputazione dell’Hotel Brunelleschi come una delle destinazioni più amate e apprezzate a livello internazionale per la qualità dei servizi, l’attenzione al dettaglio e l’inconfondibile fascino del suo contesto storico.

La Gemma Hotel Firenze, il boutique hotel della famiglia Cecchi si è classificato al secondo posto tra gli hotel di Firenze ai Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025.

La cerimonia ufficiale di premiazione dei Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 si terrà nelle prossime settimane, con la partecipazione dei rappresentanti delle strutture premiate provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno la rivista ha raccolto oltre 182.500 voti dai lettori di tutto il mondo, che hanno espresso le proprie preferenze sulle esperienze di viaggio più memorabili. Il risultato testimonia la capacità de La Gemma di entrare rapidamente nell’immaginario dei viaggiatori internazionali come punto di riferimento, coniugando il fascino senza tempo della città con un’ospitalità intima e contemporanea.

Incastonata nello storico Palazzo Paoletti, a pochi passi da Ponte Vecchio e Piazza della Signoria, La Gemma Hotel di Firenze si distingue per un carattere unico: camere e suite dal design raffinato, una spa sotterranea come oasi di benessere e il ristorante gourmet LUCA’s by Paulo Airaudo, che propone una cucina creativa e sofisticata.