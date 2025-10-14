Volley Donne, si gioca di mercoledì

Dopo un avvio di stagione brillante, coronato da due vittorie nelle prime due giornate di campionato, la Savino Del Bene Volley si prepara ad affrontare il primo turno infrasettimanale della stagione. Mercoledì 16 ottobre, con fischio d’inizio alle 20.30, la squadra di coach Marco Gaspari sarà di scena al Palazzo dello Sport di Cuneo per sfidare le padrone di casa dell'Honda Cuneo Granda Volley, nel match valido per la terza giornata della Serie A1 Tigotà 2025-2026.Per la formazione scandiccese prende così il via un vero e proprio tour de force: sei gare in diciotto giorni che metteranno alla prova tenuta fisica e mentale del gruppo, in un periodo fitto di impegni che culminerà il 2 novembre con il big match contro Novara.L’obiettivo è dare continuità al percorso positivo e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

EX E PRECEDENTI Tre le giocatrici di Cuneo ad aver giocato a Scandicci:

Tra le fila della Savino Del Bene Volley è presente solamente una giocatrice ex Cuneo:

Giulia Mancini, centrale classe '98, ha vestito i colori della Bosca San Bernardo Cuneo nella stagione 2018-2019

Quello di questo mercoledì sarà il quindicesimo confronto in campionato tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti è favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è imposta in dieci occasioni su quattordici. L’ultima sfida tra le due squadre risale al 22 dicembre 2024, quando in occasione della quattordicesima giornata dello scorso campionato, la Savino Del Bene Volley si impose in trasferta con il risultato di 3-1. In quell’occasione la formazione di coach Gaspari fece affidamento su una Ekaterina Antropova protagonista di una prestazione da 33 punti ed eletta MVP gara.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI “Mercoledì inizierà un vero e proprio tour de force che ci porterà a giocare ogni tre giorni per un periodo piuttosto lungo. Sarà quindi fondamentale migliorare quegli aspetti che non hanno funzionato nella gara di sabato contro Perugia. L’attacco ha fatto un passo avanti, ma siamo stati un po’ più carenti nella fase di muro-difesa. Affronteremo un avversario che, come noi, ha cambiato molto durante l’estate. Cuneo è una squadra che sta cercando il giusto equilibrio, ruotando spesso i giocatori e provando diverse soluzioni anche nei ruoli.

Dovremo quindi essere bravi a rimanere concentrati su ciò che dobbiamo fare noi, senza farci condizionare troppo dalle loro scelte. Mi aspetto una partita complicata: Cuneo arriva da due trasferte consecutive e giocherà la prima gara in casa, quindi avrà sicuramente grande motivazione. Dal canto nostro, dobbiamo dare continuità ai risultati e cercare di aggiungere ogni volta qualcosa in più al nostro gioco. Massima attenzione, perché questo inizio di stagione ha già dimostrato quanto il rischio sia sempre dietro l’angolo.

Mi aspetto una squadra determinata, pronta a fare tutto il possibile per portare a casa la vittoria.”

LE AVVERSARIE La Honda Cuneo Granda Volley ha concluso la regular season 2024-2025 all'undicesimo posto nella classifica di Serie A1, chiudendo con 8 vittorie e 18 sconfitte per un totale 24 punti.Un piazzamento al termine della stagione regolare che ha portato Cuneo a giocare i Play Off Challenge Cup, dove la formazione piemontese è stata eliminata al primo turno dalla Bartoccini-MC Restauri Perugia.

Rispetto alla scorsa stagione, Cuneo è una squadra cambiata notevolmente: sono undici le nuove giocatrici arrivate in Piemonte e anche lo staff tecnico è completamente rinnovato.A guidare le “Gatte” in questa stagione è Francois Salvagni, tecnico che aveva allenato Cuneo nel campionato 2017-2018 e che è adesso ritornato in Italia dopo sei anni sulla panchina delle francesi di Mulhouse.

La squadra come detto è invece cambiata molto e rispetto alla passata stagione sono rimaste solamente tre atlete: la capitana Signorile, Martinez e Cecconello.Cuneo, dopo aver conquistato al tie-break la sfida d’esordio contro Macerata, nell’ultimo turno di campionato è stata sconfitta 3-0 dalle campionesse d’Italia di Conegliano.

Mercoledì sera la formazione piemontese dovrebbe scendere in campo con il sestetto composto da Signorile al palleggio, Diop come opposto, Pritchard e Pucelj in banda, Cecconello e Keene al centro e Bardaro nel ruolo di libero.

IN TV La partita tra Honda Cuneo Granda Volley e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su Volleyball World TV.Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire di uno sconto pari al 10% su tutti i pacchetti VBTV.

FIRENZE - Neanche il tempo di festeggiare il primo successo in campionato contro Vallefoglia, che per Il Bisonte Firenze è già tempo di tornare in campo: domani alle 20 al Pala BigMat arriva la CBF Balducci HR Macerata per la terza giornata della Serie A1 Tigotà, e in questo primo turno infrasettimanale della stagione l’auspicio è quello di poter di nuovo esultare per un successo anche davanti ai propri tifosi. Purtroppo la vittoria casalinga manca da quasi un anno: era il 17 novembre 2024, e le bisontine si imponevano su Roma per 3-2. Da allora a Firenze sono arrivate nove sconfitte consecutive, un tabù che la squadra di coach Chiavegatti deve assolutamente provare a sfatare, sulla scia della grande prestazione mostrata a Pesaro contro la Megabox: il gruppo è al completo, il morale è a mille, ma occhio alla neopromossa Macerata, squadra insidiosa che è a caccia della prima vittoria e che finora ha conquistato un punto importante nella prima giornata contro Cuneo.

EX E PRECEDENTI – Non ci sono ex della sfida, mentre gli unici due precedenti ufficiali risalgono alla stagione 2022/23, entrambi vinti dalle bisontine per 3-0.

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Veniamo da una bella prestazione nell’ultima partita contro Vallefoglia, in cui abbiamo messo in campo un buonissimo atteggiamento sia a livello tattico che di combattività, e questa è una caratteristica che vogliamo mostrare sempre. Adesso ci aspetta un’altra battaglia, perchè in questo campionato non esistono partite facili: loro stanno cercando la prima vittoria e quindi saranno sicuramente affamate e decise a lottare su ogni pallone. Macerata ha delle buone uscite in attacco, soprattutto con ricezione buona, e lavora bene a muro-difesa con un sistema collaudato fin dalla promozione dello scorso anno. Noi dovremo entrare in campo con la voglia di spingere in tutti i fondamentali, come abbiamo fatto a Pesaro, sapendo di avere di fronte un avversario combattivo: daremo il massimo per dimostrare ancora una volta chi siamo e cosa possiamo fare”.

LE AVVERSARIE – La CBF Balducci HR Macerata di coach Valerio Lionetti dovrebbe schierarsi con Asia Bonelli (classe 2000) in palleggio, Clara Decortes (1996) come opposto, la serba Isidora Kockarević (2002) e la finlandese Suvi Kokkonen (2000) in posto quattro, le statunitensi Caroline Crawford (2002) e Emma Clothier (2001) al centro, e Giorgia Caforio (1994) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e CBF Balducci HR Macerata sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN (per gli abbonati alla piattaforma) e su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv-it. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sul piano annuale VBTV.