Half Marathon Firenze Vivicittà: i 70 anni di Uisp sulla maglia firmata Staino

Ultimi giorni per le iscrizioni agevolate: la scadenza è il 15 marzo

FIRENZE – Non una ma due ricorrenze speciali per celebrare la XXXV Half Marathon Firenze Vivicittà che si correrà domenica 15 aprile. Mentre c’è ancora tempo fino al 15 marzo per le iscrizioni agevolate (26 euro quota iscrizione con chip incluso, 20 euro per i tesserati Uisp), la macchina organizzativa si prepara a ricordare due momenti speciali, protagonisti sulle maglie della mezza maratona di Firenze.

La 35^ edizione ha scelto, anche quest’anno, la vignetta disegnata da Sergio Staino per rappresentare il tema della gara. Il lavoro di Staino celebra i 70 anni di Uisp e dello Sportpertutti e vede Bobo impegnato a correre con Dante e tanti altri personaggi a ribadire il concetto che praticare un po’ di sana attività fisica è un obiettivo alla portata di tutti.

Gli atleti che prenderanno parte alla mezza maratona troveranno nel pacco la maglietta tecnica da corsa firmata Diadora che celebra la ricorrenza. I partecipanti alla non competitiva di 8 km e al percorso di walking di 5 km riceveranno la maglia in cotone bianca: qui comparirà, insieme alla vignetta di Staino, anche il logo che ricorda il centenario della nascita di Nelson Mandela, da sempre impegnato nella lotta all’Apartheid e storico presidente del Sudafrica.