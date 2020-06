Guidava con la patente scaduta: multa da 5110 euro

Proseguono i controlli della Polizia municipale di Firenze

Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Firenze con particolare attenzione alla sicurezza stradale. Ieri gli agenti in moto dell’Autoreparto hanno fermato in via Pistoiese altezza Viadotto dell’Indiano un’auto risultata poi senza assicurazione. Inoltre il 60enne alla guida non è stato in grado di mostrare agli agenti la carta di circolazione. Per queste violazioni sono quindi scattate sanzioni rispettivamente da 868 euro con taglio di 5 punti patente e da 42 euro; il veicolo è stato sequestrato.

In via Pratese gli agenti hanno fermato per controlli un’auto condotta da un 54enne. La patente dell’uomo è risultata scaduta e mai rinnovata: a suo carico è stato elevato un verbale da 5.110 per guida senza patente con fermo di 3 mesi del veicolo.