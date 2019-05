Guida senza patente un motorino rubato nel 2008

La Polizia Municipale lo ha sorpreso a transitare nei pressi di un'area nella quale si era appena verificato un sinistro stradale

Mercoledì mattina una pattuglia dell’Autoreparto è intervenuta in ausilio alla viabilità per un incidente in viale Amendola. Al termine del servizio le agenti hanno notato un ciclomotore condotto da un uomo che transitava in senso contrario.



Fermato per gli accertamenti del caso, il conducente non ha fornito indicazioni sulla propria patente di guida e sui documenti del veicolo. Da successivi accertamenti, l’uomo risultava privo di patente di guida poiché revocata ed il ciclomotore, che peraltro esponeva una targa non collegata, risultava essere oggetto di denuncia di furto effettuata nel 2008. Adesso il 55enne rischia la reclusione da due ad otto anni e la multa da 516 euro a 10.329 euro.



Il conducente è stato denunciato per ricettazione, mentre il ciclomotore è stato portato in depositeria e posto sotto sequestro probatorio in attesa di riuscire a contattarne il proprietario per la restituzione.