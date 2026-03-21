​Gong Yoo, il Re di 'Squid Game' conquista Firenze

Il Florence Korea Film Fest trasforma ancora una volta il capoluogo toscano nell'ombelico del mondo per gli amanti della settima arte asiatica. Tra le poltrone del cinema La Compagnia, l'atmosfera è vibrante: non è solo una rassegna cinematografica, ma un dialogo serrato tra culture che vede Firenze prestare il suo palcoscenico rinascimentale alle narrazioni più viscerali provenienti da Seoul. Quest'anno, la ventiquattresima edizione ha raggiunto vette di partecipazione straordinarie, alimentate da un programma che spazia dal realismo sociale al thriller adrenalinico, confermando come la Toscana sia diventata il porto sicuro del cinema coreano in Europa.

L'entusiasmo che si respira tra le file del festival è palpabile, una curiosità che unisce generazioni diverse sotto il segno della qualità cinematografica. Firenze non è solo una cornice estetica, ma un attore protagonista in questo scambio; la città accoglie le storie di Seoul con un’intelligenza critica e un calore che pochi altri contesti sanno offrire. In questo scenario, il cinema diventa lo strumento privilegiato per esplorare l'identità contemporanea, tra tradizione e frenetica modernità.

Il momento culminante della manifestazione è stato suggellato dalla consegna della pergamena della Città di Firenze a Gong Yoo. L'attore, icona globale capace di spaziare con disinvoltura dal cinema d'autore alle produzioni seriali di massa, ha ricevuto il riconoscimento dall'assessore Giovanni Bettarini in una sala che ha registrato il tutto esaurito, a testimonianza di un carisma che trascende i confini nazionali. Questo premio celebra la sua capacità di farsi interprete della complessità umana, elevando ogni sua performance a un atto di comunicazione universale.

La motivazione ufficiale, firmata dalla Sindaca Sara Funaro, sintetizza il suo contributo: “La Città di Firenze all'attore Gong Yoo – a un interprete magistrale che, con eleganza e intensità, trasforma ogni sguardo e ogni gesto in un ponte di comprensione universale. Attraverso la Sua straordinaria capacità espressiva, ha dato volto e anima a personaggi indimenticabili, capaci di emozionare il pubblico di ogni latitudine e di elevare la narrazione cinematografica e seriale a vette di eccellenza globale”.

Inserito nel prestigioso omaggio dedicato a Gong Yoo, il film "Silenced" (Dogani), diretto da Hwang Dong-hyuk, rappresenta un vertice del cinema di impegno civile. Lungi dai toni pop che hanno reso il regista celebre con Squid Game, qui la macchina da presa si fa spietata e lucida. Il film ricostruisce i tragici abusi avvenuti alla Gwangju Inhwa School for the Deaf nei primi anni 2000.

Dal punto di vista tecnico, la regia claustrofobica di Hwang e una cinematografia cruda, quasi documentaristica, amplificano il senso di soffocamento delle vittime. Gong Yoo, in una delle sue prove più mature, agisce come bussola morale della storia: la sua recitazione misurata ma potente offre un contrasto necessario all'orrore dei fatti narrati. È un'opera fondamentale che restituisce dignità e voce a chi è stato sistematicamente ridotto al silenzio dalle istituzioni.

Il regista Lee Hwan ha presentato "Project Y", un'opera che si inserisce nel solco del miglior noir metropolitano. La trama, incentrata su due donne spinte ai margini della società che tentano un colpo audace — il furto di lingotti d'oro e denaro illecito — è sostenuta da un montaggio serrato e da un’estetica urbana che trasuda tensione.

Oltre l'intrattenimento adrenalinico, il film analizza la disperazione sociale e la precarietà della gioventù coreana contemporanea. Il furto non è solo un atto criminale, ma una metafora della lotta contro il "soffitto di cristallo" e un tentativo disperato di conquistare un futuro che la società sembra voler loro negare. La resilienza femminile emerge qui come una forza esplosiva e necessaria.

Nella sezione dedicata alla commedia agrodolce, spicca "People and meat" di Yang Jong-hyun, un piccolo gioiello di umanità che affronta il tema della vecchiaia con una leggerezza carica di significato:

La resistenza degli invisibili: Tre anziani "ribelli" decidono di non arrendersi alla marginalità sociale, celebrando la propria esistenza contro ogni pregiudizio legato all'età.

Tre anziani "ribelli" decidono di non arrendersi alla marginalità sociale, celebrando la propria esistenza contro ogni pregiudizio legato all'età. Il rituale della carne: Il barbecue coreano non è solo cibo; è un simbolo di convivialità che sfida l'isolamento. Il fuoco e la condivisione del pasto rappresentano una forza vitale che si oppone alla solitudine della senilità.

Il barbecue coreano non è solo cibo; è un che sfida l'isolamento. Il fuoco e la condivisione del pasto rappresentano una forza vitale che si oppone alla solitudine della senilità. Consapevolezza e piacere: Il film suggerisce che il godimento dei sensi e la vicinanza umana siano gli atti di ribellione più radicali contro il passare del tempo.

La vitalità dell'industria coreana si misura anche attraverso la sezione “Corto, Corti!”, un vero laboratorio di sperimentazione linguistica e tematica. La selezione di quest'anno ha mostrato una varietà sorprendente, confermando il talento dei nuovi autori nel saper condensare visioni potenti in pochi minuti. Tra i titoli più significativi:

On The Crosswalk di Lee Ji-hyang

Perfect Appreciation di Lim Jung-sub

Pink Monkey di Woo Jong-bin

Princess Mimi and King Of Penis di Lee Jae-won

Reviving The Engine di Jung Hye-in

Il Florence Korea Film Fest si conferma un appuntamento imprescindibile per comprendere le traiettorie della cultura globale. Lo scambio tra Firenze e Seoul non è più un evento di nicchia, ma un dialogo consolidato che arricchisce entrambe le sponde del ponte. In un'epoca di frammentazione, il cinema coreano continua a insegnarci che l'empatia è una lingua universale, capace di unire le pietre antiche della Toscana alle luci al neon di Gangnam.