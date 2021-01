Gli chef toscani Lovari e Franceschi confermati nella Nazionale Italiana

Avranno la responsabilità di rappresentare la cucina tricolore nelle più importanti competizioni di livello internazionale in programma fino al 2024

Unione Cuochi Toscani – Due chef toscani nella Nazionale Italiana Cuochi. L’aretina Marialuisa Lovari e il pistoiese Keoma Franceschi sono stati confermati nella squadra azzurra della Federazione Italiana Cuochi che avrà la responsabilità di rappresentare la cucina tricolore nelle più importanti competizioni di livello internazionale in programma fino al 2024. Questi due professionisti, impegnati rispettivamente come chef e come sous chef nel ristorante Cucina Donnaluisa all’interno del resort “Il Verreno” di Ambra, hanno meritato l’importante incarico in virtù di un appassionato lavoro, di un impegno nella formazione e di una continua ricerca con cui hanno acquisito notorietà nel panorama nazionale.