Giornata mondiale dei diritti umani, dialogo on line tra le religioni

IL LINK PER COLLEGARSI. L’assessore Martini: “Una preziosa occasione di riflessione comune”. L’evento domani dalle 17.30 su YouTube

“Sarà una preziosa occasione di riflessione comune sui diritti umani in questo difficile momento storico”. L’assessore al dialogo tra le confessioni religiose Alessandro Martini presenta così l’evento on line che ha promosso in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani che si celebra domani. “Nei giorni scorsi ho proposto ai rappresentanti delle diverse espressioni religiose, da tempo impegnate in un percorso di dialogo e incontro molto proficuo, un momento di confronto e di approfondimento. Proposta che è stata molto gradita”. L’appuntamento è quindi domani, giovedì 10 dicembre, dalle 17.30 alle 19 e sarà trasmesso in streeming sul canale YouTube dedicato alla dirette del Comune di Firenze. Oltre ai rappresentanti delle confessioni religiose sarà presente Donata Bianchi presidente della commissione consiliare Pace e diritti umani

Gli interessati potranno seguire l'evento collegandosi alll’indirizzo:

https://www.youtube.com/channel/UC8bNC4BIbHHu0XDV5vnZCJg

"Ogni partecipante - aggiunge l'assessore potrà condividere una proposta che, partendo dalla propria storia spirituale e di fede e pensando al difficile momento che tocca ognuno di noi e l'intera umanità, possa aiutare a riflettere sul tema dei diritti umani".