Giardino dei Nidiaci: cessione in proprietà al Comune di Firenze

Il prossimo obiettivo è la realizzazione della Ludoteca

Stipulato oggi in Palazzo Vecchio l'atto per la cessione in proprietà al Comune di Firenze. La firma dà inizio alla nuova vita dei Nidiaci.

Una cessione gratuita dell’area del giardino all’Amministrazione comunale da parte del privato. Alla fìrma erano presenti, tra gli altri, il sindaco Dario Nardella e l’assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini.



"Il Giardino dei Nidiaci da stamani torna alla Città e ai cittadini dell’Oltrarno!" esulta l'assessore Giovanni Bettarini che commenta con "E' fatta!" la firma del sindaco Dario Nardella.



"Ringrazio i nostri servizi tecnici per l’attento lavoro. Prossimo obiettivo la realizzazione della ludoteca. Avanti così" conclude Bettarini.

“Una questione della quale si parla da anni – ha detto il sindaco Nardella – e che per la prima volta arriva a una soluzione definitiva. Un risultato molto importante per l’Amministrazione e per tutto il quartiere dell’Oltrarno”.

‘È fatta - ha detto l’assessore Bettarini - Una firma importante che dà inizio alla nuova vita dei Nidiaci dopo una vicenda andata avanti per decenni. Adesso ci siamo: abbiamo formalizzato la cessione gratuita dell’area al Comune e potranno finalmente partire i lavori della ludoteca. Rischiava di diventare un parcheggio, ora torna ai cittadini”.

Con la firma di oggi, il privato cede la proprietà dell’area del giardino al Comune di Firenze. La sigla arriva dopo l’ok del marzo scorso della giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini, e dopo l’approvazione del Consiglio comunale che ha accettato la cessione gratuita dell’area da parte della società proprietaria. Successivamente, come previsto dall’atto d’obbligo del dicembre 2014, la società provvederà a propria cura e spese anche alla realizzazione della ludoteca, sulla base del progetto realizzato dalla direzione Servizi tecnici.