German Pezzella tornerà in campo contro la Roma

Oggi è stato operato per la riduzione della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra

Alla partita di Campionato, Fiorentina–Lecce, che si disputerà sabato 30 novembre alle ore 20:45, non parteciperà il il calciatore German Pezzella, che è stato sottoposto nel tardo pomeriggio di oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L’intervento è perfettamente riuscito e la ripresa completa dell’attività sul campo è prevista tra 20 giorni con un’adeguata protezione.

Potrebbe dunque essere disponibile per la gara contro la Roma, in programma per venerdì 20 dicembre alle ore 20:45. Per quest'ultima partita i biglietti saranno in vendita a partire da domani, mercoledì 27 novembre, per i soli tifosi in possesso della Fidelity Card InViola Card Gold.