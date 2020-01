Galluzzo - Lebowski: derby della Certosa in salsa tedesca

Oggi sugli spalti (che saranno super gremiti) anche un gruppo di tifosi del Colonia, gemellati da dieci anni con i grigioneri fiorentini

Audace Galluzzo - Centro Storico Lebowski può essere definito il "Derby della Certosa" perché i grigioneri fiorentini a lungo hanno avuto come loro campo proprio quello galluzzino e adesso giocano le loro partite casalinghe nella vicina Tavarnuzze.

Il derby, valevole per il campionato di Promozione toscana girone C, si giocherà oggi alle 14,30 allo stadio "Guidi" e come sempre richiamerà il pubblico delle grandissime occasioni. Anche perché gli ospiti grigioneri sono in grande crescita e ormai a un passo dal conquistare la vetta della classifica, a un solo punto dal Certaldo dopo aver vinto nel recupero infrasettimanale 2-0 a Piombino, sotto gli occhi tra gli altri del grande Aldo Agroppi.

E anche perché a sostenere il Lebowski ci sarà un gruppo di tifosi provenienti direttamente dalla Bundesliga tedesca, ultras del Colonia gemellati da dieci anni con i fiorentini. Nella pagina Facebook del CSL (Centro Storico Lebowski) si legge infatti:

Ieri sera abbiamo iniziato alla grande i festeggiamenti per i 10 anni di gemellaggio con i Coloniacs, con una grande festa per la quale ringraziamo tutti e tutte coloro che ci hanno fatto compagnia.

Ora testa a domani, a questo grande derby.

Ma visto che noi abbiamo difficoltà a smettere di festeggiare e stare insieme alle persone a cui vogliamo bene, dopo la partita torneremo a Tavarnuzze per una grande merenda, per la quale avremo il piacere di assaggiare le schiacciate alla pala farcite del nostro socio Andrea Rosetti, che ci segue spesso nonostante viva a Volterra e abbia il panificio a Cecina. Come già sapete, amiamo valorizzare quello che di buono viene prodotto da chi fa parte della nostra famiglia, e non smetteremo di farlo.

Quindi, ricapitolando: dalle ore 12 in poi ci troviamo lì al Galluzzo, per pranzo ognuno pensi per sé. Importante arrivare prima delle 14 sugli spalti. Dopo la partita tutti a Tavarnuzze per stare ancora un po' con i nostri fratelli!

AVANTI LEBOWSKI

P.S. La partita di Coppa delle ragazze, prevista per le 14.30, si giocherà invece alle 16.30, quindi quando torniamo per la merenda a Tavarnuzze troveremo anche le nostre grigionere!

Come noto seguire il Lebowski non è solo fare il tifo per una squadra di calcio, è uno stile di vita che con l'andare del tempo sta appassionando sempre più persone.

L'Audace Galluzzo, per parte sua, società molto ben organizzata ma con un esiguo seguito di pubblico, reduce dalla bella vittoria in trasferta a Monterotondo dopo un periodo grigio se non addirittura nero, cercherà di confermare la tradizione positiva nel derby che finora in Promozione ha visto due vittorie dei gialloblu contro una dei grigioneri.

Il consiglio per chi vuole andare alla partita di oggi pomeriggio è di presentarsi con molti minuti di anticipo rispetto al fischio d'inizio: altrimenti la probabilità di restare in piedi tutta la partita è molto alta.