Galluzzo, altalena spaccata ai giardini: rabbia in paese

Sulla pagina Facebook "Sei del Galluzzo se..." commenti amari su quanto è successo. Vandalismo o fatalità?

FOTOGRAFIE.Vandalismo o fatalità? I giardini del viale Tanini, al Galluzzo, sono da molti anni tra i più frequentati della città di Firenze. Per la loro ampiezza e per la loro offerta, di verde e di giochi. Purtroppo non di rado si verificano atti di vandalismo, come potrebbe essere la distruzione di una grossa altalena, di cui stamani si vedevano i resti a terra. Ma potrebbe trattarsi anche di fatalità, di un gioco che si è rotto per l'usura del legno o di un uso improprio.

Chi lo sa, certamente la rabbia in paese c'è, perché sul gruppo facebook "Sei del Galluzzo se..." a corredo di alcune foto postate per testimoniare l'accaduto ci sono vari commenti pieni di disappunto. Qualcuno invoca anche le telecamere di controllo.