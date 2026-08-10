Furto e generalità false, nei guai un 42enne

Un furto in un supermercato di via Erbosa e una condanna da espiare. È finito in manette nella serata di martedì 21 luglio un 42enne, fermato dalla Polizia di Stato a Firenze.

Le Volanti di via Zara sono intervenute dopo la segnalazione del furto. Sul posto hanno rintracciato l’uomo. Sprovvisto di documenti, ha fornito agli agenti delle generalità false.

Dagli accertamenti è però emersa la sua vera identità. A carico del 42enne risultava un ordine di esecuzione per espiazione pena emesso nel 2024 dalla Procura Generale di Napoli.

La misura, che revocava una misura alternativa alla detenzione, riguarda reati in materia di stupefacenti e spendita di banconote false.

Davanti agli agenti l’uomo ha ammesso di conoscere la situazione e di aver mentito proprio per evitare l’arresto.

Dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Sollicciano in esecuzione del provvedimento. È stato inoltre denunciato per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale.