Fuori uso una delle due Tac della Radiologia del Santa Maria Annunziata

Firenze – E’ fuori uso da questa mattina per un guasto tecnico una delle due Tac della Radiologia al piano terra dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Il servizio di radiodiagnostica non ha subito comunque interruzioni grazie alla presenza della seconda Tac su cui è stata spostata interamente sia l’attività di Pronto Soccorso sia quella programmata. Tutti gli esami in programma oggi e nei prossimi giorni vengono quindi mantenuti. L’Azienda si scusa se ci saranno rallentamenti sull’attività e conta di poter far ripartire il servizio a pieno regime già dai prossimi giorni.