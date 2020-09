FrancigenAmica, grande affluenza: le foto

In tantissimi a Camaiore sui tre percorsi da 5, 10 e 20 km alla riscoperta della Via Francigena

Domenica 20 settembre nel Comune di Camaiore è tornata la FrancigenAmica, la 5° edizione dell'evento unico nel suo genere nato per riscoprire il tratto camaiorese della Via Francigena e i percorsi di Camaiore Antiqua.



Grande affluenza di “pellegrini” sui tre percorsi panoramici di 5, 10 e 20 km, con partenza e arrivo presso il Centro Storico di Camaiore dove era allestito il Villaggio con Info Point, stand dei partner e degustazioni di prodotti locali.

< br />Massima attenzione è stata data alla sicurezza: l’evento si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid, con partenze e arrivi dei tre percorsi a orari scaglionati, obbligo per tutti i partecipanti di misurare la temperatura e indossare la mascherina, disponibile all’interno del pacco gara insieme al gel igienizzante.



L’evento si è svolto come da programma nonostante qualche disagio dovuto alle condizioni meteo: sebbene le previsioni meteorologiche non avessero previsto precipitazioni alla partenza, i pellegrini della 20 km sono stati sorpresi da un temporale estivo. Partenza bagnata partenza fortunata, i partecipanti hanno potuto godere dei bellissimi panorami con vista sulla vallata di Camaiore con grande entusiasmo di tutti.



Lungo i percorsi e all’arrivo i pellegrini si sono rifocillati con prodotti gastronomici locali: gelato artigianale, birra e miele della Via Francigena, fru tta fresca km0, vino locale e molto altro.



I più piccoli si sono divertiti con giochi di legno interattivi presso l’Area Bimbi a cura di Versilia Bimbi.



L’evento come da tradizione era anche agli amici a quattro zampe: 150 i cani che si sono incamminati lungo i percorsi insieme ai loro padroni e agli esperti cinofili dell’Associazione Friendly Dog.