Francesco Gabbani, Massimo Ranieri e Max Gazzè in Garfagnana

Al festival Mont’Alfonso sotto le stelle

Francesco Gabbani, Massimo Ranieri e Max Gazzè sono i primi nomi del festival Mont’Alfonso sotto le stelle, in programma alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).



Max Gazzè sarà in concerto con la sua band venerdì 7 agosto (ore 21,15 – posto unico 25 euro) nell’ambito dello “Scendoinpalco Tour”.



Giovedì 13 agosto sarà la volta di Francesco Gabbani (ore 21,15 – posto unico 25 euro), con un concerto spettacolo che spazia dai primi brani ai successi sanremesi, fino all'ultimo singolo “Il sudore ci appiccica”.



Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, martedì 18 agosto, salirà sul palco Massimo Ranieri: “Oggi è un altro giorno” è la versione rinnovata del suo leggendario show “Sogno e son desto”.



I biglietti per questi spettacoli saranno disponibili da lunedì 6 luglio nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (negozi Coop temporaneamente inattivi) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101).



Altri grandi spettacoli sono in arrivo a Castelnuovo di Garfagnana. Il programma completo di Mont’Alfonso sotto le stelle sarà presentato nei prossimi giorni.