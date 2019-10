Forte Belvedere: ultimi giorni per 'A perfect day' e 'My land'

Le esposizioni di Massimo Listri e Davide Rivalta chiuderanno domenica 20 ottobre

Ultimi giorni, al Forte Belvedere, per visitare 'A perfect day' di Massimo Listri e 'My land' di Davide Rivalta. Le due mostre, ideate da Sergio Risaliti, promosse dal Comune di Firenze e organizzate da Mus.e, resteranno infatti aperte sino al 20 ottobre.

Per l’occasione, sabato 19 e domenica 20, si terranno le ultime visite guidate della stagione, che consentiranno al pubblico di vedere, oltre alle esposizioni, anche il Forte di Belvedere, inserito nel percorso con cui, grazie ad una proposta nata nel 2011 con l’apertura di Torre San Niccolò e cresciuta negli anni con l’inclusione di un numero sempre maggiore di monumenti, si intende valorizzare le torri, le porte e il sistema difensivo cittadino.

Le visite, che si svolgeranno sabato nel pomeriggio (ore 16.30 e ore 18) e domenica mattina (ore 11.00 e ore 12.30), daranno anche la possibilità di scoprire la “stanza del tesoro”, un luogo segreto in cui era custodito il tesoro di famiglia dei Medici, realizzato in prossimità di un profondo pozzo scavato nella collina in corrispondenza della palazzina centrale e visitabile per la prima volta.