Firenze, 26 ottobre 2026 – Novembre all’insegna della formazione con i corsi organizzati dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia.

Per l’area etica deontologica, il 17 novembre, a Pistoia (presso la sede dell’ordine, in via Renato Fucini 3), è in programma il corso gratuito “Nursing transculturale e pratica riflessiva: conoscere e vivere realtà diverse per la crescita professionale dell'infermiere” (6,40 crediti Ecm). A tenerlo sono Rossella Aiardi, Antonella Mannini e Serena Tucci. L’obbiettivo dell’evento formativo (previsto dalle 14 alle 18, iscrizioni aperte fino al 16 novembre) è identificare il ruolo dell’infermiere come figura capace di promuovere la salute globale, attraverso l’interazione del nursing transculturale e della “pratica riflessiva”.

Per l’area emergenza/urgenza, ci sono due appuntamenti (entrambi in orario 14.30-19.50) nella sede dell’Ordine a Pistoia con il corso “Bls provider aha (Blsd-Pblsd) con uso Aed” (13 crediti Ecm, costo 85 euro, Iva inclusa). Il primo dei due è previsto il 3 novembre (iscrizioni aperte fino al 29 ottobre); il secondo è in programma il 19 novembre (iscrizioni aperte fino al 14 novembre). Il corso, sempre al costo di 85 euro Iva inclusa, si svolge anche il 9 novembre, in orario 14.30-19.50, nella sede dell’Ordine a Firenze (in via Giovanni Targioni Tozzetti 26 A/B/C/D).

Il 26 e 27 novembre (dalle 8.30 alle 17.30), la sede pistoiese ospita il corso “Acls provider” (37,60 crediti Ecm), aperto a tutte le professioni sanitarie. Le iscrizioni (costo complessivo 290 euro, Iva esente) sono aperte fino al 16 novembre e per accedere è necessario essere in possesso del Blsd in corso di validità.

Per l’area di responsabilità professionale, c’è tempo fino al 16 dicembre per iscriversi a “Farmaci no crush come affrontare la manipolazione dei farmaci”. Prevede 7,8 crediti Ecm, si svolge a distanza, su piattaforma Fad. Al termine del percorso gli infermieri saranno in grado di descrivere le evidenze scientifiche sulla somministrazione di farmaci manipolati, favorendo nei propri servizi la riduzione di questa modalità di somministrazione della terapia farmacologica orale.

Per l’area comunicazione/counseling, a distanza (su piattaforma Fad) ecco il 16 novembre (dalle 15 alle 19) “Burnout: la cura di sé per chi cura”. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 novembre. Previsti 7,20 crediti Ecm riconosciuti. Il corso propone un approccio multidisciplinare al benessere degli infermieri, affrontando il tema del burnout come fenomeno professionale, emotivo e organizzativo. Il corso promuove l’importanza della salute mentale del personale sanitario, fondamentale per garantire cure efficaci, sicure e umanizzate ai pazienti.

Per i contenuti tecnico-professionali, il 2 novembre presso la sede di Pistoia dell’Ordine (dalle 14 alle 17; la registrazione inizierà alle 13.30) in calendario c’è “Patologie ambientali emergenti: ipersensibilità elettromagnetica e sensibilità chimica multipla; sindromi da sensibilità centrale”. Il corso è tenuto dai docenti Rossana Metelli, Stefania Capecchi, Annunziata Patrizia Difonte, Alessandra Viola, Lorenzo Bettoni. È gratuito e viene organizzato dall’associazione Riama & Comitato Toscano Mcs. L’Ehs è una condizione riferita da soggetti che riportano sintomi (cefalea, astenia, disturbi cognitivi, tachicardia, dermatiti) in prossimità di campi elettromagnetici (Emf) a livelli inferiori agli standard di sicurezza. Fondamentale è identificare quattro aree chiave: diagnosi, trattamento, ospedalizzazione, emergenza. All’evento formativo ci si può iscrivere fino al 31 ottobre e dà diritto a 3,90 crediti Ecm.

Infine, 4 e 5 novembre (dalle 14 alle 18.30) doppio appuntamento con “Dal vissuto di malattia alla competenza relazionale: curata e curante si raccontano” (6,40 crediti ecm). L’evento formativo gratuito, a cui ci si può iscrivere entro il 2 novembre, si svolge a Firenze, presso la sede dell’Ordine, è tenuto da Rossella Aiardi e Lucia Teresa Benetti.

Info: https://opifipt.com/catalogo-formativo-opi-firenze-pistoia/