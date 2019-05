Fondazione Zeffirelli, due sabati di visite guidate gratuite nel Museo

Il 27 aprile e il 4 maggio alle ore 11, ritrovo davanti la biglietteria in piazza San Firenze

Doppio imperdibile appuntamento con le visite guidate gratuite nel Museo Zeffirelli, al primo piano del complesso monumentale di San Firenze, nell’omonima piazza fiorentina.

Come ogni ultimo sabato del mese, sabato 27 aprile alle ore 11 il personale specializzato del Museo sarà a disposizione dei visitatori per accompagnarli in un’esclusiva visita guidata gratuita alle sale del Museo Zeffirelli, alla scoperta delle opere, degli artisti e degli aneddoti dell’affascinante carriera internazionale di Franco Zeffirelli. La guida è offerta dal Museo Zeffirelli a tutti i partecipanti senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto intero d’ingresso (10 euro). Le visite guidate gratuite sono a cura di Maria Alberti, responsabile didattica della Fondazione Franco Zeffirelli e storica del teatro, e di Alessandro Massini, in servizio presso l’Archivio personale del Maestro. È gradita la prenotazione a causa del numero limitato di posti. La visita sarà effettuata per un massimo di 20 partecipanti.

Sono invece programmate ogni primo sabato mattina del mese – il prossimo appuntamento è previsto per il 4 maggio - le visite guidate gratuite in inglese comprese nel costo del biglietto. Il ritrovo è fissato alle 11 di fronte alla biglietteria del Museo, a Palazzo San Firenze. Ogni visita guidata gratuita sarà gestita dallo staff – madrelingua inglese – che lavora nell’ambito delle attività formative della Fondazione Zeffirelli. La visita durerà circa un’ora e mezza, durante la quale, stanza dopo stanza, verrà illustrato il materiale esposto – circa 300 pezzi tra schizzi originali, fotografie, manifesti, modelli e una selezione di costumi di scena – che rappresenta la testimonianza di quasi settant’anni di carriera del Maestro Franco Zeffirelli. L’appuntamento sarà ripetuto puntualmente ogni primo sabato del mese per tutto il 2019, sempre a partire dalle 11. Anche in questo caso è gradita la prenotazione a causa del numero limitato di posti. La visita sarà effettuata per un massimo di 25 partecipanti.

In entrambi i casi la prenotazione può essere fatta telefonando alla biglietteria (dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17) al numero +39 055.2658435 oppure scrivendo un’email all’indirizzo ticket@fondazionefrancozeffirelli.com.