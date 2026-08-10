Cultura

Fondazione FS, apertura straordinaria della Palazzina Reale

Sarà eccezionalmente visitabile nei fine settimana del 25-26 luglio, 29-30 agosto e 26-27 settembre

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
21 Luglio 2026 13:18
Fondazione FS, apertura straordinaria della Palazzina Reale

Prosegue con grande interesse il programma di aperture straordinarie delle sale storiche promosso da Fondazione FS Italiane. Dopo il successo della Sala Gonin di Torino e della Sala Presidenziale di Roma Ostiense, sarà eccezionalmente visitabile nei fine settimana del 25-26 luglio, 29-30 agosto e 26-27 settembre la Palazzina Reale della stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Prevista fin dalla progettazione della nuova stazione di Santa Maria Novella e inaugurata nell’ottobre del 1935 insieme al complesso ferroviario, la Palazzina era destinata ad accogliere il sovrano e la corte durante i soggiorni a Firenze. Il progetto dell’area riservata ai reali è attribuito all’architetto Giovanni Michelucci, autore della celebre stazione fiorentina.

Gli ambienti si distinguono per la ricchezza dei materiali e l’eleganza delle finiture: pavimenti in marmo rosso di Levanto, parquet in noce e olivo, importanti opere decorative. Tra gli elementi più significativi figurano i bassorilievi di Mario Moschi e Giannetto Mannucci, la parete del trono rivestita da un mosaico con tessere azzurre e oro, gli arredi in palissandro e le applique in vetro di Murano. All’esterno, il gruppo marmoreo “L’Arno e la sua valle” di Italo Griselli domina l’esedra progettata per l’arrivo delle automobili degli ospiti illustri.

Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione anticipata sul sito www.vivaticket.it a partire da 15 giorni prima della data prescelta, fino a esaurimento dei posti disponibili. I bambini fino a 3 anni possono accedere gratuitamente, accompagnati da un genitore.

Per informazioni e modalità di accesso per le persone con disabilità è possibile scrivere all’indirizzo salereali@fondazionefs.it.

Il calendario completo delle aperture e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Fondazione FS Italiane.

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