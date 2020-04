Fondazione Cr Firenze: 280 tablet agli studenti in difficoltà

foto Agenzia Dire

Dono per allievi di elementari e medie per garantire la didattica a distanza

(DIRE) Firenze, 8 apr. - La Fondazione Cr Firenze dona 280 tablet agli studenti in difficoltà economica delle elementari e delle medie. I dispositivi saranno consegnati a domicilio a bambini e ragazzi indicati dai 24 istituti comprensivi per garantire loro l'accesso alla didattica a distanza, durante il periodo di sospensione scolastica causato dall'emergenza sanitaria. Oltre che dalla fondazione, l'iniziativa è stata promossa dal Comune con la partnership tecnica dell'Opera Madonnina del Grappa.

La chiusura delle scuole disposta dal governo per contenere il Coronavirus, si spiega dalla fondazione, "ha fatto emergere prepotentemente la difficoltà di accesso alla didattica a distanza per alcuni studenti in condizione di disagio economico-sociale. Il grido d'allarme è arrivato dalle famiglie, le quali si sono rivolte subito alle scuole per segnalare l'impossibilita' di utilizzare le piattaforme indicate dai docenti". In alcuni casi per la mancanza di pc o strumentazioni, in altri perché all'interno delle famiglie più numerose è spesso disponibile un solo dispositivo per più figli.

La situazione, commenta Gabriele Gori, direttore generale della fondazione, "ha fatto emergere purtroppo una disparità fra studenti appartenenti a famiglie che possono permettersi un computer o un tablet e studenti che invece vivono condizioni di fragilità e difficoltà economiche".

La scuola, aggiunge l'assessore all'Educazione Sara Funaro, "è il luogo dove le uguaglianze o le disuguaglianze sociali emergono in modo più evidente", ma "abbiamo il dovere di offrire pari opportunità per l'inclusione nel sistema scolastico, a maggior ragione in questo periodo in cui la didattica si svolge a distanza". Per questo "attraverso i dirigenti scolastici e gli insegnanti abbiamo fatto una ricognizione per capire quali fossero le situazioni più difficili e, grazie alla fondazione, siamo adesso in grado di consegnare tablet a 280 famiglie".

(Dig/ Dire)