Firenze, volontari Enel ripuliscono il Parco delle Cascine

Una giornata all’insegna dell’impegno ambientale e della responsabilità sociale ha visto protagonisti circa 50 dipendenti Enel della Toscana, impegnati nella cura del Parco delle Cascine, a Firenze. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Plastic Free Onlus, ha permesso di rimuovere 315 chilogrammi di rifiutitra plastica, indifferenziati e ingombranti (diverse sedie e tavolini rotti, pneumatico, scheletro di bici, ombrelli rotti, molti mozziconi di sigarette).

L’evento rientra nel programma di volontariato aziendale promosso da Enel, che dal 2019 consente ai propri dipendenti di dedicare una giornata all’anno ad attività solidali in collaborazione con enti del Terzo Settore. Il motto della giornata, “Liberiamo il mondo dall’inquinamento da plastica”, ha guidato l’intervento in uno dei parchi pubblici più frequentati di Firenze. L’iniziativa ha avuto anche un forte valore simbolico, oltre che di utilità operativa: per un giorno, infatti, i volontari Enel hanno alternato il lavoro d’ufficio ad azioni concrete per il territorio, contribuendo alla tutela ambientale e rafforzando il senso di comunità.

“Questi momenti di condivisione e impegno – ha dichiarato il coordinamento locale di Enel e Plastic Free, che ha organizzato l’iniziativa – dimostrano come la sostenibilità possa essere vissuta anche attraverso gesti semplici ma significativi che contribuiscono all’edificazione del bene comune”.