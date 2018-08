Firenze si sveglia con la Martinella: è la Liberazione

Suona la campana sulla Torre di Arnolfo

Alle 7 la Martinella, la campana di Palazzo Vecchio, suona per annunciare la Liberazione di Firenze.

L’11 agosto di settantaquattro anni fa, come oggi.

>>> Il Video <<<

Negli scatti del presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci e del consigliere comunale Fabrizio Ricci le prime luci dell'alba sul capoluogo toscano.

"11 agosto 1944, Firenze si risveglia con i rintocchi della martinella: è finalmente libera dal nazifascismo, grazie al sacrificio di donne e uomini straordinari. Oggi come ieri, per non dimenticare mai. Buona Liberazione a tutti!" è il messaggio del sindaco Dario Nardella.