Firenze, negozio aperto per Pasquetta: maxi multa e scatta la chiusura

​Polizia municipale di Firenze, i numeri di Pasqua e Pasquetta: 516 persone e 432 attività commerciali controllate, 32 sanzioni e 2 denunce

Numerosi le attività ed esercizi commerciali verificate nella giornata di ieri, Pasquetta, per la precisione 421, e per uno trovato aperto è scattata la chiusura con sanzioni fino a 3.000 euro per il titolare. Nello specifico dei controlli con i droni, le pattuglie con i piloti della Città Metropolitana hanno effettuato verifiche nel pomeriggio (dalle 15.45 circa) nel Parco dell’Anconella, la riva destra dell’Arno da Ponte da Verrazzano a via Generale Dalla Chiesa, via dell’Argingrosso da piazza dell’Isolotto fino a via della Funga: in 17 verifiche sono state elevate 4 sanzioni al DPCM (3 nel giardino di via della Funga e una in zona Ponte da Verrazzano). Le operazioni sono terminate intorno alle 18.

I numeri: 516 persone e 432 attività commerciali controllate, 32 sanzioni e 2 denunce, è questo il resoconto dell’attività della Polizia Municipale di Firenze per la verifica del rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Per quanto riguarda Pasqua le pattuglie hanno effettuato controlli su 149 persone elevando 12 sanzioni e 11 attività/esercizi commerciali risultate tutte in regola. Ieri i controlli si sono ulteriormente intensificati anche con l’utilizzo dei droni. Complessivamente sono stati sottoposte ad accertamenti 367 persone: 19 i verbali cui si sono aggiunte 2 denunce per false attestazione (dichiarazioni fasulle nelle autocertificazioni).