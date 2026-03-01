Firenze: i centri Porsche fanno il loro ingresso nel Gruppo Eurocar

Eurocar, principale realtà italiana nella distribuzione automobilistica dei brand del Gruppo Volkswagen in Italia, interviene in merito al percorso di integrazione che ha interessato PWP Srl, che comprende Centro Porsche Firenze, Centro Porsche Pescara e Centro Porsche Approved & Service Arezzo. La nuova acquisizione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita del Gruppo, che continua a consolidare la sua presenza nel mercato automotive italiano.

Eurocar: una leadership italiana che si rafforza

Il Gruppo Eurocar è controllato al 100% da Porsche Holding GmbH, il più grande gruppo di distribuzione automobilistica in Europa, attivo con 529 sedi in 29 Paesi e oltre 37.200 collaboratori tra Europa, Asia e Sud America. Porsche Holding fa capo direttamente a Volkswagen AG. In Italia, Eurocar è il più grande gruppo per la distribuzione e l’assistenza dei marchi Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA, Porsche e Lamborghini.

Conta oltre 1.900 collaboratori distribuiti su 50 sedi in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e ora anche Abruzzo. Nel 2025 il Gruppo ha raggiunto volumi di rilievo:

circa 60.000 auto consegnate

oltre 630.000 ore produttive nelle officine

L’ingresso di PWP Srl conferma la strategia di crescita sostenibile di Eurocar, ampliando ulteriormente la presenza italiana nel segmento premium e rafforzando in particolare il presidio del brand Porsche in Toscana.

L’integrazione di PWP srl nel perimetro Eurocar

Durante la presentazione giovedì scorso, Matthias Moser, Amministratore Delegato del Gruppo Eurocar, e Gabriel Gobbato, Direttore Generale di PWP, hanno ripercorso la storia e l’evoluzione di PWP, realtà che nel 2021 aveva assunto la gestione dei propri Centri Porsche e che oggi approda all’interno della struttura Eurocar. PWP srl impiega oltre 60 collaboratori, nel 2025 ha consegnato 650 vetture nuove e 250 usate, totalizzando oltre 30.000 ore produttive nei servizi post-vendita. L’obiettivo per il 2026 è incrementare ulteriormente volumi e performance, valorizzando le opportunità di collaborazione con Eurocar.

Una rete radicata sul territorio: Firenze, Arezzo e Pescara

Il Centro Porsche Firenze, concessionaria ufficiale dal 1989, rappresenta un punto di riferimento regionale per vendite, assistenza e customer experience. Eccellenza, qualità, tecnologia e tradizione sono i suoi valori fondanti, declinati in un’accoglienza professionale, personale altamente qualificato e un’identità corporate Porsche molto curata. Alla sede fiorentina si affiancano il Centro Porsche Approved & Service Arezzo e il Centro Porsche Pescara.

Nuovo, usato e Classic: tre pilastri strategici

Oltre al business del nuovo, grazie a una gamma Porsche sempre più ampia e tecnologicamente avanzata, rimane centrale l’usato certificato. PWP offre una vasta selezione di vetture Porsche Approved, sottoposte agli 111 controlli ufficiali e conformi ai più rigorosi standard qualitativi del marchio. Cresce anche il settore Porsche Classic, spinto dall’elevata qualità costruttiva del brand: si stima infatti che circa il 70% delle Porsche prodotte dal 1948 sia ancora in circolazione.

Riconoscimenti e innovazione: il caso del Centro Porsche Firenze

Nel 2024 il Centro Porsche Firenze ha ricevuto da Porsche Italia il riconoscimento Top Partner, premiando le performance di vendita, le iniziative verso i clienti e l’impegno in innovazione, inclusione e sostenibilità. Il Centro ha inoltre saputo valorizzare al massimo le opportunità offerte dalla mobilità elettrica, promuovendo eventi dedicati alla scoperta della guida a zero emissioni, in una Toscana particolarmente all’avanguardia grazie a un’eccellente rete di ricarica.