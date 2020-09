Firenze Flowers 2020: polemica per la morte delle farfalle

La manifestazione avrebbe dovuto tenersi il 18 e 19 aprile 2020, ma poi sono state cambiate le date a causa dell'emergenza Covid-19

La testimonianza è stata pubblicata da un gruppo Facebook che si occupa di entomologia. Racconta della morte ieri di alcune farfalle rinchiuse in una teca esposta sotto al sole cocente per più di un'ora. Teatro della vicenda il Firenze Flower Show 2020, che si svolto nel fine settimana al giardino Corsini. Le farfalle avrebbero dovuto essere liberate con effetto scenico, ma l'unica cosa che è rimasta era un grumo di ali che non sbatteranno più.