Firenze: cessata l'allerta meteo ma alle 16,15 ha ripreso a piovere

Una nuova modesta perturbazione interessa la nostra regione tra la giornata di oggi e domani, martedì quando in alcune zone della Toscana come nord ovest e arcipelago saranno possibili temporali

Cessata a Firenze l’allerta meteo. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda, oltre la nostra cittá, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Secondo il Cfr non sono quindi previsti fenomeni intensi e pericolosi.

Verso le 16,15, dopo una mattinata di bel tempo, ha ricominciato a piovere su Firenze.



Previsioni meteo per le prossime 24 ore (fonte Cfr):

una nuova modesta perturbazione interessa la nostra regione tra la giornata di oggi, lunedì, e domani, martedì, con precipitazioni sparse più insistenti sul nord ovest, rinforzo dei venti di Scirocco e intensificazione del moto ondoso.

PIOGGIA: nel pomeriggio di oggi, lunedì, precipitazioni sparse possibili su tutta la regione, più probabili e frequenti sul nord ovest; le precipitazioni sono attese generalmente di debole intensità e solo localmente a carattere di rovescio o temporale. Si prevedono cumulati medi significativi sul nord-ovest, generalmente non significativi 10 mm sul resto della regione; massimi non elevati.

Domani, martedì, precipitazioni sparse possibili su tutto il territorio ma più probabili e frequenti sul nord-ovest, in Arcipelago, lungo la costa e zone retrostanti; le precipitazioni sono attese generalmente deboli o moderata e solo localmente assumeranno carattere di rovescio o temporale, in particolare in Arcipelago. Si prevedono cumulati medi significativi sul nord ovest, in Arcipelago, sul resto dell'Appennino e sulle zone occidentali, generalmente non significativi sul resto della regione; massimi elevati sui rilievi settentrionali, generalmente non elevati sul resto della regione; intensità oraria moderata.

TEMPORALI: Nel corso della giornata di oggi possibili isolati temporali sul nord ovest; nella giornata di domani possibilità di isolati temporali su Arcipelago, zone occidentali e sul nord ovest. Grandinate e colpi di vento solo occasionali.

VENTO: dal pomeriggio-sera di oggi, lunedì, e per la giornata di domani, martedì, rinforzo del vento di Scirocco con forti raffiche in Arcipelago e lungo la costa centro meridionale.