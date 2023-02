Firenze, Carnevale dei bambini in piazza Ognissanti

Torna per la sua quattordicesima edizione il Carnevale di Firenze dei bambini: manifestazione curata dall’Associazione Borgognissanti si terrà sabato prossimo, 18 febbraio, in piazza Ognissanti.

Il Carnevale di Firenze dei bambini, presentato a Palazzo Vecchio dall’assessore a Educazione e Welfare Sara Funaro, dal presidente dell’Associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba, presenti anche i rappresentanti delle varie realtà che supportano la manifestazione, è una festa entrata ormai nel cuore dei fiorentini, nata per riappropriarsi di una delle aree storiche della città, famosa anche per ospitare l’ex Teatro dei Solleciti, costruito dall’Accademia omonima e dove Luigi Del Buono mise in scena per la prima volta la famosa maschera fiorentina della commedia dell’arte Stenterello.

“È una bella iniziativa - ha spiegato Funaro -. Si dà la possibilità ai bambini di avere un momento di festa e di gioco e per conoscere quelle che sono le tradizioni delle maschere del carnevale. Pubblicizziamo sempre questo momento tramite le famiglie e le scuole per fare in modo che tutti i fiorentini possano usufruire di questa giornata”.

“Sono stati coinvolti non solo i bambini delle scuole fiorentine ma anche quelli dei consolati presenti a Firenze, che sono una infinità - ha detto il presidente Associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba -. Tra le novità l'istituto Victor Hugo partirà con un corteo alle ore 14 dei bambini e delle mamme che seguendo lungarno Vespucci arriveranno in piazza Ognissanti”.

L’evento ha in programma gli intrattenimenti no stop degli animatori Ivan e Francesca, spettacoli circensi e piromanti, banchetti con zucchero filato e dolci di carnevale e, per i piccoli che non sono travestiti, due truccabimbi del centro estetico Java Sun, che lavoreranno ininterrottamente con colori completamente anallergici (prodotti certificati e facenti parte della Ue, di facile rimozione e non testati sugli animali) in una postazione dedicata al make up carnevalesco.

Il pomeriggio festoso di piazza Ognissanti sarà arricchito con i costumi a metà tra il gotico e il punk e ricchi di elementi industriali del gruppo Steampunk e Cosplay San Marino Comics, gli interventi teatrali dedicati a Stenterello e curati dalla Mald’estro Compagnia di Alessandro Calonaci e la sfilata in maschera degli alunni dell’istituto Victor Hugo di Firenze. A cura di Alchimie Firenze, artigiani artisti della scena fiorentina, sarà la creazione della maschera di Stenterello in cartapesta che, come da tradizione, svetterà al centro della piazza per poi essere bruciata a fine serata.

Durante la festa l’Associazione Borgognissanti consegnerà al presidente di Associazione Tumori Toscana Giuseppe Spinelli l’assegno con i fondi raccolti grazie agli eventi organizzati nel 2022.

Il Carnevale di Firenze dei bambini di Firenze è organizzato con il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione dell’assessorato all’Educazione. L’evento si avvale del prezioso contributo di Amaranto srl e Cna Firenze, che supportano ogni iniziativa dell’Associazione Borgognissanti. Un sostegno è arrivato anche da Interparking Garage Europa, Enrico Coveri Maison, Savitransport, Alchimie Firenze e Istituto Victor Hugo. Un ringraziamento speciale va a Gianni Ugolini che curerà il servizio fotografico della festa.

In caso di pioggia il Carnevale sarà annullato. L’evento è a ingresso gratuito.