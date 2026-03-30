Firenze, a ottobre il salone del turismo di lusso

Il salone del turismo di alta gamma si terrà il prossimo ottobre a Firenze. Presentato oggi AURA – The Luxury Travel Event, manifestazione in programma alla Fortezza da Basso dal 27 al 29 ottobre 2026 che si candida a diventare uno degli appuntamenti di riferimento in Europa per il segmento luxury. Ideato e organizzato da Italian Exhibition Group, l’evento è promosso con il supporto e la collaborazione di Regione, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera.

Saranno tre giorni di incontri B2B, workshop, esperienze sul territorio e networking internazionale per mettere in relazione buyer selezionati provenienti dai principali mercati esteri con espositori provenienti da tutta Italia, rappresentativi dell’eccellenza dell’ospitalità nazionale.

Il turismo di lusso rappresenta uno dei segmenti più dinamici del mercato globale, con un valore che in Italia supera i 9 miliardi di euro di spesa diretta negli hotel a cinque stelle, pari a circa il 16,8% del fatturato complessivo dell’offerta alberghiera nazionale. Le precedenti edizioni del Luxury Event by TTG, da cui nasce AURA, hanno registrato risultati significativi, con oltre 1.600 incontri business tra operatori internazionali, confermando la crescente domanda di esperienze turistiche di fascia alta e personalizzata.

La scelta di Firenze come sede della prima edizione rappresenta un riconoscimento del ruolo che la città e la Toscana ricoprono nel panorama internazionale del turismo di alta gamma. Ospitare per la prima volta in Italia un evento di questo livello contribuisce infatti a confermare Firenze come destinazione privilegiata per il segmento luxury e come punto di riferimento per l’ospitalità di eccellenza.

La presenza dell’evento in città rafforza inoltre le opportunità di sviluppo per il comparto turistico regionale e nazionale, favorendo nuove connessioni tra operatori internazionali e realtà italiane e contribuendo alla crescita di un settore sempre più strategico per l’economia del Paese.

“Con il lancio di AURA, la nuova fiera dedicata al turismo di lusso che andrà in scena alla Fortezza da Basso dal 27 al 29 ottobre 2026, Firenze Fiera conferma il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per eventi fieristici ad alto valore aggiunto, in grado di attrarre investimenti, competenze e flussi internazionali”, dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera. “L’evento, al quale partecipano Toscana Promozione Turistica e Fondazione Destination Florence, è il risultato dell’accordo sinergico stretto fra la nostra società e IEG, due realtà di primo piano nel panorama fieristico nazionale ed internazionale.

Un accordo finalizzato a sviluppare negli anni un progetto congiunto altamente qualificato dove Firenze Fiera mette a disposizione il prestigio della location e la propria esperienza nell’organizzazione di eventi di qualità e IEG concorre con il proprio know-how nei format B2B e nella gestione di eventi di grande respiro internazionale”

“Firenze e la Toscana sono da sempre sinonimo di eccellenza nel mondo – ha detto il presidente Eugenio Giani -. L’arrivo di AURA è la conferma che la strategia regionale di puntare sul turismo di alta gamma è quella giusta. Non si tratta solo di attrarre visitatori, ma di valorizzare un'esperienza unica che unisce arte, cultura, artigianato e paesaggio. Con iniziative come questa rafforziamo il posizionamento della nostra regione come destinazione d'élite a livello internazionale, creando valore e opportunità per tutto il sistema economico toscano. Un ringraziamento agli organizzatori per aver scelto Firenze ed ai soggetti che hanno collaborato alla realizzazione, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera”

Secondo Cristina Manetti, assessora alla cultura con delega al turismo culturale, “con AURA la Toscana rafforza il proprio posizionamento internazionale come luogo simbolo dell’eccellenza, della bellezza e dell’accoglienza di alta qualità. Firenze e tutta la nostra regione rappresentano un patrimonio unico al mondo, dove arte, cultura, paesaggio, manifattura e ospitalità si intrecciano in un’offerta capace di attrarre un turismo sempre più attento all’autenticità e all’esperienza culturale. Ospitare un evento internazionale dedicato al segmento luxury significa valorizzare non solo la nostra capacità di accoglienza, ma anche il ruolo strategico della cultura come elemento distintivo dell’identità toscana e motore di sviluppo. AURA – ha concluso - sarà un’importante occasione per promuovere nel mondo una Toscana che sa coniugare tradizione e innovazione, qualità e visione internazionale”.

Soddisfatto anche Leonardo Marras, assessore a economia, turismo e agricoltura. “Ospitare AURA in Toscana è un risultato importante che rafforza il nostro posizionamento internazionale nel segmento del turismo di alta gamma. La nostra regione è ancora una volta protagonista in un settore capace di misurarsi con le aspettative più elevate, offrendo un’accoglienza esclusiva e costruendo proposte dinamiche, in linea con le esigenze dei luxury traveler. Ospitare a Firenze un evento di questa portata – ha aggiunto - significa riconoscere il valore di una filiera, radicata su tutta la Toscana, caratterizzata da qualità e capacità di innovazione.

Il turismo luxury è un’opportunità economica rilevante per il nostro sistema turistico e può diventare sempre di più uno strumento per promuovere un modello di sviluppo sostenibile; in questa direzione, la Regione continuerà a sostenere iniziative capaci di attrarre investimenti attraverso la creazione connessioni internazionali e valorizzare l’eccellenza toscana nel mondo”.

Infine, per il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, “il debutto di AURA a Firenze consolida la Toscana come leader dell’hospitality d’alta gamma, un primato confermato dal Premio Eccellenza 2025 che celebra il nostro modello di accoglienza diffuso. La regione, regina mondiale del wedding di lusso e prima in Italia per numero di hotel 5 stelle, offre un patrimonio unico che spazia dai palazzi storici alle ville d'élite. Questa vetrina si arricchisce con un’offerta capace di fondere l'eccellenza della produzione vitivinicola e del luxury fashion con il nostro saper fare artigiano. Dalle pelli all’oreficeria, la cura del dettaglio consacrata nel Rinascimento in Toscana continua ad essere il riferimento del Made in Italy come simbolo mondiale di stile e qualità”.