Fiorentina, i convocati per il raduno

Sono 31 giocatori più tre giovani che si aggregheranno dopo la finale di Coppa Italia contro il Verona. Ribery inizierà la preparazione con qualche giorno di ritardo ma si è già allenato molto in questi giorni

La Fiorentina ha diffuso oggi pomeriggio il nome dei 31 convocati per l'inizio della stagione 2020-2021, più tre giovani che si aggregheranno dopo la finale di Coppa Italia Primavera contro il Verona (26 agosto) , senza dare ulteriori indicazioni.

Ribery inizierà la preparazione con qualche giorno di ritardo perché si recherà a Monaco di Baviera per sbrigare alcune faccende. Il francese si è già allenato molto in questi giorni. È arrivato a Firenze in anticipo anche per visionare alcune case in centro. Dopo il furto subito, la famiglia Ribery avrebbe deciso di lasciare la grande villa di Bagno a Rippli.

Ecco i giocatori convocati da mister Iachini.

AGUDELO ARDILA Kevin Andres AMRABAT Sofyan BENASSI Marco BOATENG Kevin Prince CACERES SILVA Josè Martin CASTROVILLI Gaetano CECCHERINI Federico CHIESA Federico CRISTOFORO PEPE Sebastian Carlos CUTRONE Patrick DABO Bryan Boulaye Kevin DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio DRAGOWSKI Bartlomiej (P) DUNCAN Joseph Alfred GHIDOTTI Simone (P) GORI Gabriele ILLANES MINUCCI Julian KOUAME Kouakou Christian Michael LIROLA KOSOK Pol Mikel MILENKOVIC Nikola PEZZELLA German Alejo PULGAR FARFAN Erick Antonio RANIERI Luca RIBERY Franck Francois Pierre SAPONARA Riccardo SOTTIL Riccardo TERRACCIANO Pietro (P) TERZIC Aleksa VENUTI Lorenzo VLAHOVIC Dusan ZURKOWSKI Szymon Piotr

Si aggregheranno dopo la finale della Coppa Italia Primavera