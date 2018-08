Fiamme sui lungarni: incendio all'attico

Foto di Alessandro Rella

Intervento dei Vigili del Fuoco nel centro della città, all'ora del tramonto

Un'alta colonna di fumo si è alzata, stasera, su Firenze, sul Lungarno Vespucci, nei pressi di via Curtatone, non lontano dal Consolato degli Stati Uniti d'America. Non risultano feriti nell'alloggio dell'Hotel posto all'ultimo piano.

Le fiamme, di ampia portata, provengono dal piano attico di uno dei palazzi che affacciano sull'Arno, di rimpetto al Torrino di Santa Rosa.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto per spegnere l'incendio.