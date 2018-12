Ferrovie, assunzioni in Trenitalia Toscana: 320 nuovi dipendenti in tre anni

Continua a crescere la squadra di Trenitalia Regionale in Toscana con 15 giovani macchinisti che presteranno servizio sui treni regionali

Tra i 20 ed i 29 anni, provengono da 7 diverse province della Toscana (Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Lucca, Prato e Siena), tutti diplomati con ottimi voti negli istituti tecnici della Regione e con conoscenza della lingua inglese.

Il lungo percorso formativo in aula e a bordo li porterà tra alcuni mesi a lavorare sui treni regionali della Toscana. Un percorso tecnico con elementi teorici e pratici nel quale saranno trattati con elevata attenzione le competenze sulla sicurezza e sulla conoscenza dei treni della Toscana. Per 11 di loro la base di lavoro sarà Firenze e per 3 Siena. Durante la formazione pratica i giovani macchinisti saranno affiancati da colleghi più esperti dai quali potranno apprendere gli aspetti concreti del mestiere.

Prosegue così il percorso di assunzioni di Trenitalia Toscana che ha visto negli ultimi 3 anni la crescita della squadra: 238 nel settore degli equipaggi (126 capitreno e 112 macchinisti). A questi si aggiungono 67 tecnici nel settore della manutenzione dei treni e 16 nuovi operatori per la nuova attività di customer care avviata poche settimane fa. Un totale di 321 nuovi assunti.

L’ingresso di altri giovani nel mondo del lavoro di Trenitalia Toscana continuerà anche nelle prossime settimane.