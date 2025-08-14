Ferragosto: Giani e Funaro in vista all’ospedale di Torregalli

Domani, giovedì 15 agosto, alle ore 10.30, il presidente Eugenio Giani, e la sindaca di Firenze, Sara Funaro, saranno all’Ospedale San Giovanni di Dio- Torregalli per portare un saluto e un ringraziamento al personale in servizio impegnato nel loro lavoro nel giorno di Ferragosto.

“Siamo vicini – ha detto Giani- a chi, con professionalità e dedizione, garantisce ogni giorno la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini”.

La settimana l'ospedale di Firenze è stato visitato dal Consigliere regionale Diego Petrucci e dal Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Firenze, Claudio Gemelli e dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi: “Siamo stati al pronto soccorso: qui medici, infermieri e oss svolgono un lavoro eccezionale. È solo per merito loro se i servizi sono assicurati nonostante gli ambienti angusti, i problemi di sicurezza e le criticità registrate. Chi dovrebbe amministrare la Regione si riempie la bocca del vostro lavoro ma poi se c'è un problema fa a scarica barile. Meritate delle risposte e delle soluzioni. Meritate un'organizzazione e una gestione efficiente” ha dichiarato il candidato di Fratelli d’Italia alla Presidenza della Regione Toscana.

“Sulle risorse della sanità: anche quest'anno la Corte dei conti certifica un buco da 200 milioni di euro. La Regione invece di cercare gli sprechi e tagliarli che fa? Alza le tasse. Alza l'Irpef. Non investe sui servizi ma usa i soldi dei cittadini per tentare di ripianare un debito ormai strutturale. La rotta si può invertire. È l'ora di farlo” Conclude Tomasi.

“Trovo gravissimo che, già all’entrata del San Giovanni di Dio, si segnali la presenza di un pavimento sconnesso. È inaccettabile che persone fragili, spesso anziani con difficoltà motorie, siano costrette ad affrontare barriere fisiche per accedere a un presidio sanitario. La situazione delle aree esterne è altrettanto desolante: spazi verdi abbandonati, una fontana d’ingresso arrugginita e senz’acqua, un ambiente che trasmette abbandono anziché cura. Questo è lo specchio peggiore di come il Pd ha ridotto la sanità pubblica in Toscana” dichiara Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Nel pronto soccorso le criticità sono ancora più gravi: spazi angusti e insufficienti impediscono agli operatori sanitari, che svolgono un lavoro straordinario, di agire in condizioni dignitose. Le barelle nei corridoi sono ormai la normalità, e la presenza di senzatetto che dormono all’interno dell’ospedale solleva evidenti problemi di sicurezza. Inoltre, al Torregalli c’è una sola guardia giurata in servizio e manca il pulsante anti-rapina: è evidente che servono interventi immediati per garantire sicurezza e dignità, sia ai pazienti che al personale.”

“Il San Giovanni di Dio è un presidio ospedaliero che necessita di investimenti significativi e di un intervento strutturale di ampio respiro. È vero che da tempo si parla del progetto per il nuovo pronto soccorso, ma a oggi siamo ancora fermi alle promesse. Forse il prossimo anno si arriverà alla gara, ma nel frattempo medici e pazienti continuano a fare i conti con spazi angusti, stanze insufficienti e posti letto non adeguati rispetto alla domanda di un territorio ampio e densamente popolato.” Dichiara il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Firenze, Claudio Gemelli.