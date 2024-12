Esplosione di Calenzano, i morti accertati salgono a 4

Salgono a 4 i morti accertati dopo l''esplosione allo stabilimento Eni di Calenzano. Sono stati ritrovati due dei tre corpi dispersi, ne manca ancora uno e le ricerche sono in corso. I feriti sono 26.

La Procura di Prato sta indagando. Dalle prime ricostruzioni, prima dell'esplosione ci sarebbe stata una perdita di liquido. Intanto stamani Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, ai microfoni di Radio 24, ha riferito un particolare importante:"Gli autisti che stavano per avvicinarsi alla pensilina per il carico mi hanno detto che c'è stato un difetto di modalità di carico di una delle autocisterne. Perché sia successo questo è da chiarire. Meno male che nessuna delle torri di deposito di carburante è stata toccata,' altrimenti non so cosa sarebbe potuto succedere".

Lutto regionale mercoledì 11 dicembre.