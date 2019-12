Empoli vs Ascoli 2 - 1 L'Empoli torna alla vittoria al Castellani come la Gumina è tornato al gol.

picenotime.it

L’Ascoli si presenta con 250 tifosi al seguito.

Al “Castellani” di Empoli, si sono sfidati bianconeri e toscani nel match valido per la 15 esima giornata del campionato di Serie B 2019/20.

Termina per due reti ad una la gara che non ha concesso tregua, regalando tanta intensità da entrambi le parti,unita a tanta determinazione per un gara che si è presentata aperta a tutti i risultati. La sconfitta dell’Ascoli si può definire immeritata ma per l’Empoli si è rivelato un successo fondamentale tornando a vincere dopo 8 gare e donando la prima gioia al nuovo tecnico Muzzi.

Mister Zanetti schiera una formazione ad altro tasso tecnico con un 4-2-3-1 molto offensivo con Leali in porta, Padoin, Brosco, Gravillon e D’Elia in difesa , centrocampo a due con Cavion e Petrucci, Da Cruz, Ninkovic e Chajia a sostegno del centravanti Scamacca.

La gara.

L’Empoli si rivela subito molto propositivo con Mancuso, ma si sveglia anche l’Ascoli tanto che la gara diventa subito accesa ed è l’Ascoli a portarsi in vantaggio con “il bomber “Brosco” che svetta e infila in rete con un gran colpo di testa al 24esimo del primo tempo. Si distingue Petrucci nella prima frazione, un vero e proprio faro del centrocampo, con tocchi di prima a velocizzare le ripartenze. Al 40′ si infortuna Da Cruz, al suo posto entra Brlek che, a tratti, diventa anonimo nella ripresa quando l’Empoli riesce a diventare più pericoloso con La Gumina e Mancuso, che spreca troppo. Petrucci, meno brillante del primo tempo, concede all’Empoli una punizione dal limite che Balkovec (57′) con un tiro preciso dal limite spedisce la palla alle spalle di Leali,sulla destra con un potente tiro a fil di palo. Di lì a poco Mancuso potrebbe portare in vantaggio la sua squadra che, da solo in area, prova la deviazione sul cross di Bandinelli ma la palla arriva incredibilmente sopra la traversa. Ancora Empoli: Dezi serve Mancuso che si gira facendo partire un gran tiro che sorvola la traversa. Al 64′ Petrucci atterra in area Dezi: rigore per l’Empoli. Se ne incarica La Gumina: Leali para intercettando il tiro alla sua sinistra tanto che la palla sbatte sul palo ed esce. Al 74′ entra Ardemagni al posto di Chajia. L’entrata di Ardemagni conferisce una consistenza diversa all attacco dell’Ascoli, infatti al 76′ sfodera un pallonetto delizioso su cui Brignoli, con intervento fenomenale, riesce a deviare in corner con un tuffo all indietro. Al 79′ altro intervento pericoloso dell’Ascoli con Brlek che viene fermato dall' intervento di Brignoli su un gran tiro potente dal limite dell’area. All’82’ ancora un’azione pericolosa dell’Ascoli nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo su cui Brosco fa partire un potente colpo di testa.

L’Empoli nel finale da il tutto per tutto dovendo, però, fare i conti con Gravillon molto bravo nel riuscire a fermare le incursioni di Mancuso e Antonelli. Al 93′, in pieno recupero, arriva la beffa. La Gumina trova, in caduta, il gol del sorpasso, con un piattone che anticipa l’uscita di Leali. Al 94′ Brignoli compie l’ennesimo miracolo sul colpo di testa in area di Ardegni che sicuramente avrebbe tolto la gioia ai toscani che non assaporavano la vittoria da otto giornate.

Le parole di La Gumina al termine della prima frazione ai microfoni di Dazn: “Torno a segnare su azione dopo un anno ma non mi interessa, l’importante è che la squadra ha reagito dopo il gol abbiamo messo in campo tutta la nostra forza. Esultanza sentita, ovviamente il gol all’ultimo è sempre più bello e ci ha dato tanta carica per ripartire l’importante è che la squadra segua il mister, Brignoli ha fatto una parata straordinaria è un grande portiere sono contento per lui. Muzzi era un attaccante e ci ha spiegato bene come eludere i difensori. Sul rigore? Bravo Leali, la palla era angolata poi un pò di sfortuna.”

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli (81′ Antonelli), Maietta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, Ricci (66′ Stulac), Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.

A disp.: Perucchini, Provedel, Bajrami, Fantacci, Piscopo, Laribi, Merola, Pirrello. All.: Muzzi

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Petrucci; Ninkovic (78′ Gerbo), Da Cruz (42′ Brlek), Chajia (65′ Ardemagni); Scamacca.

A disp.: Lanni, Novi, Valentini, Ferigra, Troiano, Scorza, Beretta, Laverone.

All.: Zanetti RETI: 24′ Brosco (A), 57′ Balkovec (E), 93′ La Gumina (E).