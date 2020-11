Emergenza Covid, ancora in calo il traffico in città

Nel primo giorno feriale in zona rossa forte riduzione nella fascia oraria degli spostamenti lavorativi rispetto alla scorsa settimana

Nel primo giorno feriale in zona rossa cala ancora il numero dei veicoli in circolazione sulle strade cittadine. Dall’estrapolazione dei dati rilevati dalle spire collocate sulle sette maggiori direttrici di ingresso in città (viale Etruria, viale Guidoni, viale XI Agosto direzione A1, via Bolognese, via Generale Dalla Chiesa, via delle Bagnese, via Baracca) nella fascia mattutina degli spostamenti lavorativi 7-9 emerge una riduzione di circa il 18% rispetto a una giornata analoga del 2019, percentuale che sale a circa il 35% dalle 9 alle 12.

Confrontando questi dati ai giorni della zona arancione della scorsa settimana, si rileva un ulteriore calo del volume di traffico: giovedì scorso nell’orario 7-24 i veicoli in meno erano stati circa 86mila pari al 32%, venerdì oltre 74.000 pari a circa il 29%. Uno scarto dovuto soprattutto alla riduzione del flusso nella fascia oraria degli spostamenti lavorativi, passato dal 7-8% della scorsa settimana al 18% di oggi.