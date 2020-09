La 1, 2 e 3 si trovano quest'anno in via Aldo Moro

A Borgo San Lorenzo in occasione delle prossime consultazioni regionali e referendarie del 20 e 21 settembre le sezioni elettorali numero 1, 2 e 3, che nelle passate consultazioni erano ubicate in Via Don Minzoni prima e in Via Primo Maggio poi, sono state spostate in via Aldo Moro. Potrà così essere garantita la prosecuzione dell’attività didattica alla Scuola Primaria.