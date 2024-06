Ecco i principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana

La riqualificazione della pavimentazione in lastrico in piazza del Tiratorio e l’asfaltatura di via Solferino. Ma anche lavori per nuovi allacci alla rete del gas in via della Querciola e all’acquedotto in via di Peretola, via di Ugnano e via di Monterinaldi. Sono alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Iniziando dai rifacimenti stradali, mercoledì 19 giugno prenderanno il via i lavori di riqualificazione della pavimentazione in pietra di piazza del Tiratoio. L’intervento è articolato in tre fasi con chiusure a scacchiera della piazza; viabilità alternativa per via del Piaggione-piazza del Cestello per i mezzi provenienti da via Sant’Onofrio: vicolo del Tiratoio-via del Tiratoio-via del Piaggione; per i mezzi provenienti da lungarno Soderini: via del Tiratoio-via del Piaggione. Termine previsto metà ottobre.

Sempre mercoledì 19 giugno (dalle 21) è in programma l’asfaltatura di via Solferino. Nella prima fase i lavori interesseranno la semicarreggiata lato sud con chiusura del tratto tra piazza Vittorio Veneto e via Palestro. Circolazione interrotta anche in via Magenta (da via Montebello a Corso Italia), via Garibaldi (stesso tratto), via Palestro (da via Montebello a Corso Italia). A seguire, solo in orario notturno, i lavori si sposteranno sulla semicarreggiata lato nord di via Solferino con chiusura tra via Palestro e piazza Vittorio Veneto e via Garibaldi (tra via Montebello e Corso Italia). In entrambe le fasi in via Montebello sarà istituito un senso unico da viale Fratelli Rosselli verso via Magenta. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Vittorio Veneto e diretti in piazzale di Porta a Prato: piazza Vittorio Veneto-viale Fratelli Rosselli-via Montebello-via Garibaldi-via Il Prato. L’intervento si concluderà il 22 giugno.

Ecco gli altri principali interventi.

Via della Querciola: inizieranno lunedì 17 giugno i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. La strada sarà chiusa tra via di Castello e via Reginaldo Giuliani fino al 21 giugno. Percorso alternativo per via Reginaldo Giuliani: via di Castello-via della Petraia-via di Boldrone-via della Quiete-via del Chiuso dei Pazzi-via delle Panche-via Reginaldo Giuliani.

Via di Monterinaldi: inizieranno lunedì 17 giugno i lavori di rifacimento di un allaccio idrico con l’istituzione di un divieto di transito tra via della Lastra e via Bolognese. Termine previsto 23 giugno.

Via Maffia: da lunedì 17 giugno sono in programma lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 21 giugno sarà chiuso il tratto senza sfondo da via Sant’Agostino. Sempre lunedì, in orario 9.30-11.30, la circolazione sarà interrotta tra via Sant’Agostino e via di Santo Spirito per la movimentazione a mano del materiale edile per lavori edili. Questo provvedimento sarà in vigore anche giovedì 20 giugno.

Via di Peretola: anche in questo caso si tratta di lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno sarà in vigore un divieto di transito da via della Cupola a via del Canale. Percorso alternativo per via di Brozzi: via della Cupola-via Michelacci-via di Peretolaà-via Baracca-via Pistoiese-via dell’Osteria-via di Brozzi.

Via di Ugnano: sempre lavori per un nuovo allaccio all’acquedotto con la chiusura, a partire da lunedì 17 giugno, del tratto via di Mantignano-via Baccio da Montelupo. Il provvedimento sarà in vigore fino al 21 giugno. Percorso alternativo: via di Ugnano-via di Castelnuovo-via Bosio-via Minervini-via Baccio da Montelupo.

Via dei Benci: sarà effettuato in orario notturno un intervento con piattaforma aerea. Dalle 22 di lunedì 17 alle 5 di martedì 18 giugno sarà in vigore un divieto di transito da lungarno delle Grazie a via Mozza. Il provvedimento verrà ripetuto per le tre notti successive.

Viale Guidoni: inizierà lunedì 17 giugno lo scavo in traversata sul controviale. Fino al 21 giugno la circolazione sarà interrotta, sempre sul controviale, tra via Da Schio a via dell’Olmatello. Percorso alternativo per i veicoli superiori a 2,20 metri diretti in via dell’Olmatello: rotatoria viale Guidoni-viale XI Agosto-via Palach-via dell’Olmatello.

Via Berdelli: per lavori edili da lunedì 17 a mercoledì 19 giugno sarà in vigore un divieto di transito tra via Mercati e via Burci. Previsti anche sensi unici in via dei Casamorata (da via Mercati verso via Rossi) e via Burci (tra via di Casamorata verso via Bardelli). Viabilità alternativa per via Burci: via Mercati-via dei Casamorata-via Burci.

Via dei Pilastri: per un intervento con piattaforma aerea da lunedì 17 a mercoledì 19 giugno con chiusura del tratto compreso tra via degli Alfani e via Fiesolana. Percorso alternativo: via Alfani-Borgo Pinti-via di Mezzo-via Fiesolana-via dei Pilastri.

Piazza dell’Olio-vicolo dei Cavallari-piazza dei Cavallari-via dei Cerretani-via Zannetti: ancora un intervento con piattaforma aerea. Dalle 21 di lunedì 17 alle 6 di martedì 18 giugno sarà chiusa la direttrice piazza dell’Olio-vicolo dei Cavallari-piazza dei Cavallari-via dei Cerretani-via Zannetti.

Via del Fiorino-via Bertolino-piazza Spadolini-via Cammeo: per lavori con piattaforma aerea da lunedì 17 a venerdì 21 giugno sarà interrotta la circolazione sulla direttrice via del Fiorino-via Bertolino-piazza Spadolini-via Cammeo. Viabilità alternativa per via Cammeo: via Pertini-viale Guidoni; viabilità alternativa per i frontisti in via del Fiorino: ingresso /uscita da via Pertini; viabilità alternativa per i frontisti di via Parenti e via Barile: ingresso/uscita da viale Guidoni.

Via di Santa Lucia: da lunedì 17 a mercoledì 19 giugno la strada sarà chiusa da Il Prato e via Palazzuolo per lavori edili. Scatteranno anche sensi unici in Il Prato (dal numero civico 20r verso via Palazzuolo) e via Palazzuolo (da Il Prato verso via degli Orti Oricellari). Viabilità alternativa per i veicoli diretti in via degli Orti Oricellari: Il Prato-via Palazzuolo-via degli Orti Oricellari.

Via del Leone: per un intervento con piattaforma aerea martedì 18 giugno scatterà la chiusura del tratto via della Chiesa-piazza Piattellina. Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 18. Itinerario alternativo per i veicoli autorizzati al tratto interdetto: piazza Tasso-viale Pratolini-viale Ariosto-Borgo San Frediano-piazza del Carmine-piazza Piattellina.

Via Santa Maria: martedì 18 e mercoledì 19 giugno è in programma un trasloco con chiusura del tratto via dei Serragli-via delle Caldaie.

Via del Porcellana: per effettuare il montaggio di persiane con cestello elevatore. Mercoledì 19 e giovedì 20 giugno sarà chiusa la direttrice via del Porcellana-via di San Paolino-piazza di San Paolino.

Sdrucciolo dei Pitti: mercoledì 19 giugno (orario 9-18) sarà effettuato un intervento con piattaforma aerea. Sarà istituito un divieto di transito tra via Toscanella e via Maggio, nel tratto tra via Toscanella e piazza dei Pitti sarà istituito un senso unico verso la piazza. Percorso alternativo: piazza dei Frescobaldi-lungarno Guicciardini-via dei Coverelli-Presto di San Martino-Borgo Tegolaio-via Mazzetta-piazza di San Felice-via Maggio.

Via Santa Margherita: mercoledì 19 e giovedì 20 giugno è in programma un intervento sulla gronda con la chiusura del tratto Corso-piazza dei Giuochi.

Borgo Ognissanti: per lavori edili con piattaforma aerea dalle 22 di giovedì 20 alle 5.30 di venerdì 21 giugno sarà interrotta la circolazione nel tratto tra piazza Goldoni e via del Porcellana; il tratto piazza Ognissanti-via del Porcellana diventerà a senso unico verso via del Porcellana. Viabilità alternativa per chi proviene da via dei Fossi per piazza Ognissanti e via del Porcellana: via Palazzuolo-via Finiguerra-Borgo Ognissanti-via Curtatone-lungarno Vespucci-piazza Ognissanti. Oppure: piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini-Ponte Vespucci-lungarno Vespucci-piazza Ognissanti.

Via Sant’Antonino: venerdì 21 giugno sarà effettuato un trasloco. In orario 22-24 sarà chiuso il tratto tra via dell’Ariento e via Faenza.

Via D’Ardiglione: per il montaggio di un ponteggio venerdì 21 giugno dalle 9 alle 19 scatterà la chiusura tra via dei Serragli e via Santa Monaca.