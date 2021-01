Due partite della Fiorentina al Franchi

Prandelli - conferenza stampa verso Fiorentina - Cagliari

Doppio appuntamento per campionato e Coppa Italia: domani contro il Cagliari, mercoledì contro l’Inter. Le parole del tecnico viola alla vigilia

Doppio appuntamento al Franchi per la Fiorentina. Questa settimana sono due le partite in programma per la squadra viola che scenderà in campo domani alle 18 contro il Cagliari per il campionato e mercoledì alle 15 contro l’Iter per la Coppa Italia.

Sarà il signor Giacomelli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Cagliari domenica al Franchi.

“Domenica a Firenze abbiamo un’altra possibilità per recuperare terreno, dobbiamo essere compatti per cercare di ricominciare ad ottenere risultati positivi, sin dalla gara contro i viola” osserva il tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco.

L’ultimo Fiorentina-Cagliari si è giocato l’8 luglio del 2020, alle 19.30. Era la 31° giornata di campionato e finì 0-0.