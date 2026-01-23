Si è svolta oggi, nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte, la conferenza stampa di presentazione delle Finali di Coppa Italia Frecciarossa 2026, con la coppa nazionale giunta alla sua 48ª edizione.All’incontro hanno partecipato le capitane ed i coach delle quattro squadre qualificate alla Final Four.In rappresentanza della Savino Del Bene Volley è intervenuta in conferenza stampa la capitana Maja Ognjenovic. Non era presente coach Marco Gaspari, colpito dal lutto per la scomparsa del padre Luciano: l’allenatore oggi prenderà parte al funerale.

Maja Ognjenovic, commentando le sfide del week end, ha posto l’accento sull’importanza dell’evento e sull’approccio della squadra: "Era un obiettivo per noi arrivare qui. Stiamo giocando una grande pallavolo e l'abbiamo dimostrato al Mondiale, ma ora dovremo essere all'altezza di questa semifinale contro Chieri che è una squadra forte e attrezzata. Vincere contro Conegliano nella finale del Mondiale per Club, è stato per noi importante, perchè da quando sono arrivata io non avevamo vinto tanto contro di loro, quindi è servito alla squadra per capire il nostro valore e le nostre possibilità.”

Le Finali di Coppa Italia Frecciarossa 2026 si disputeranno nel fine settimana del 24 e 25 gennaio presso la Inalpi Arena di Torino, che ospiterà un weekend di grande pallavolo con il classico format: semifinali al sabato e finale alla domenica.

In programma sabato 24 gennaio le due semifinali: alle 15:30 la sfida tra Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, mentre alle 18:00 la Savino Del Bene Volley affronterà la Reale Mutua Fenera Chieri.

Le vincenti si contenderanno il trofeo nella Finale di domenica 25 gennaio alle ore 15:00.